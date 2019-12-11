國民黨副總統參選人張善政到台中參加「與青年有約」座談會，吸引相當多年輕人前往參加。（陳淑芬攝）

如何改善年輕人低薪問題？國民黨副總統參選人張善政11日晚間在台中表示，不可能補貼低薪變成高薪，一定要讓企業有競爭力，如果企業獲利變好卻低薪，就要運用大數據、分析統計觀念，找老闆「來喝咖啡」，企業也會擔心資料被公布，人才勢必走光。他強調，不須透過立法，政府手上絕對有工具可運用，只是有沒有腦袋的問題。

張善政晚間台中市參加「與青年有約」座談會，他提出青年與創新創業、教育、青年住宅、扶青助弱的租稅及社會福利等政策，並與年輕朋進行交流、交換意見。

張善政指出，中央政府組織基準法一定要修改，要增加成立體育部、觀光部、數位創新委員會、新移民委員會及青年委員會等部會。他批評，蔡英文政府對數位時代來臨完全趕不上時代，被看破手腳。

張善政舉例說，交通部處理UBER，頭痛醫頭 腳痛動一腳，沒有想過分享經濟時代，交通應該扮演的新角色；勞工部處理外送平台外送員聘僱關係問題都沒抓到重點，透過網路平台可以做出很多生意，不能用現行規範去框它。

「政務官要年輕化！」張善政不諱言地說，不管是早先國民黨、現在的民進黨內閣閣員及政務官的年齡層都是「不OK」的。他提出，要逐步培養有意願投入的年輕人，30歲至40歲部長及次長辦公室當機要；40歲到50歲將傑出者拔擢當次長；50歲則是未來理想內閣人選。他強調，如果國民黨這次能執政，如果可以延續8年就能實現。

針對與會年輕人提問「如何改年輕人低薪問題」，張善正回應指出，不可能以補貼方式將低薪的變成高薪，要讓企業轉型成功，競爭力就會變好，如果企業獲利能力變好、卻低薪，政府就要運用大數據、統計分析的觀念，找老闆「來喝咖啡」，企業也會擔心資料被公布，不修正人才勢必走光；如果企業賺得少、卻高薪，政府就可以補助研發。

張善政說，政府絕對有工具、有辦法知道企業獲利及給薪，獲利名列前茅的企業若相對不給好薪水，政府不用透過立法，運用大數據、統計分析等觀念就有辦法治他。

(中時 )