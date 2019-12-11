披薩食材採用當地出產的虱目魚，先將其炸過後放在全麥餅皮上，再撒上起士等材料。（張毓翎攝）

負責「奇窯學堂」的高智產學公司總經理李志勇表示，他與他兒子開著窯烤行動餐車走片全台。（張毓翎攝）

參加的民眾對自己常見的食材竟有如此多變化的料理方式，都感到嘖嘖稱奇。（張毓翎攝）

參加的民眾對自己常見的食材竟有如此多變化的料理方式，都感到嘖嘖稱奇。（張毓翎攝）

嘉義區漁會11日在布袋鎮新塭活動中心舉辦「手作虱目魚披薩」活動，將近60位居民參加，披薩食材採用當地出產的虱目魚，先將其炸過後放在全麥餅皮上，再撒上起士等材料，烤出來的披薩帶有木柴香氣，參加的民眾對自己常見的食材竟有如此多變化的料理方式，都感到嘖嘖稱奇。

漁會推廣部主任吳純裕表示，配合漁村技藝培育推廣教育計畫，漁會已辦理多場結合在地漁業文化的活動；今天DIY活動中，有松柏產銷班長蘇吉雄特別提供的虱目魚，漁會還邀請「奇窯學堂」帶著窯烤行動餐車到嘉義，讓長輩們吃到最美味的披薩，另外，他也將義賣書畫作品給蘇吉雄的款項，全部贊助出來辦這次的活動。

負責「奇窯學堂」的高智產學公司總經理李志勇表示，他與他兒子開著窯烤行動餐車走片全台，期待結合專業教學、簡單實作，讓大朋友、小朋友都能從中快樂學習；他也鼓勵年輕人返鄉，將當地的農漁特產品融入料理，不僅能幫助到產業發展，還能讓長輩品嘗到前所未見的美食，進階凝聚社區間的感情。

(中時 )