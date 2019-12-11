和泰車旗下和潤企業9日以承銷價53元正式掛牌上市，開盤價為82元，一度漲至100元，漲幅近9成，若參加公開承銷新股抽籤中籤投資人以盤中最高價賣出，可現賺4.7萬元。對此，財信傳媒董事長謝金河卻在臉書表示，這場台灣近10年來新股最盛大派對，恐暗藏陷阱。

謝金河表示，汽車租賃的和潤企業，由於在興櫃市場寫下175.1元高價，這次以承銷價53元，市場認為，只要抽到一張就有機會賺取10萬元的差價，也就因此這次IPO吸引986962件的申購，中籤率僅達4.74%，法人競價拍賣超額認購也達2.76倍，均價拉到69.86元，凍結資金520億元。

謝金河表示，和潤申購之前就在他的Line群組掀起熱烈討論，大多數人認為和潤企業母公司和泰汽車股價漲到600元以上，和潤穏賺不賠，不僅能長期投資，股價也有機會一路上衝，抽到必可大賺，網路上引起熱烈討論。

然而，在和潤興櫃掛牌最後一天的收盤價是153.5元，但掛牌上市第一天，股價卻從100元開出，一度殺到80元，最後以98元收盤，11日盤中最低價來到89.5元，終場收在90.5元。此外，外資首日就賣超1227張，外資近3日持續賣超態勢。

謝金河指出，中韱投資人仍有賺，但跟預期大賺差很大，原因就出在今年很多新股都是興櫃轉上市，有的是輔導券商作價，有的是市場炒作，在IPO之前股價已炒高，上市後禁不起考驗，股價開高走低，和潤正是代表作。

謝金河解釋，在興櫃掛牌股價一次達到175.1元，另一次162.09元，投資人以高價作為標竿，但問題就在，和潤這次上市是發行新股，額度高達14.04億元，等同時和潤的股本從37.46億元膨脹到51.5億元，前三季EPS原為4.55元，發行新股後僅剩3.3元。也就是說，和潤第四季若再增加1.2元，全年EPS約4.5元，那麼股價90元左右，本益比20倍也就合理，這也就是和潤為何不如市場預期大鳴大放的原因。

(中時電子報)