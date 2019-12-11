今年亞洲冬季聯盟戰績後段班的日職白隊、韓職聯隊突然「硬起來」，今（11）晚日職白隊對戰味全龍再轟3支全壘打，終場日職白隊9比5力克味全龍，拿到3連勝。

日職白隊前一場對上中職聯隊打了2支全壘打；今天對上味全龍再揮3轟，長程火力連旺兩場，今天開轟的是松田進3分炮、片山雄哉與增田陸各1支陽春彈。

其中松田與片山的全壘打助攻，苦主是龍隊第3任投手劉家愷，讓日職白隊在4局下搶下6分，以6比2超前龍隊，並且一路領先至終場。

其實味全龍的安打數有11支、日職白隊10支，可惜龍隊的火力串連不足、棒子不夠兇猛，無法拉開比數；龍隊第2棒郭天信獨敲3安打，使得劉基鴻打2打點的貢獻。

目前味全龍的戰績為6勝6敗2和，與中職聯隊並列第3名，兩隊明天還有最後一戰，今年的亞洲冬盟賽事將於明天結束例行賽事，隨後進入4強賽。

此外，今天冬盟的午場比賽韓職聯隊團隊合敲14支安打，終場8比3打敗中職聯隊，中止5連敗，韓隊的都太勳4個打數4支安打，奪下單場MVP。

(中時 )