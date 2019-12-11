中國大陸礦業正在全球積極佈局海外具有重大商業與國防戰略意義的礦產資源，日前江西銅業股份有限公司宣佈旗下子公司將間接收購加拿大多倫多證券交易上市礦業公司第一量子礦業(First Quantum Minerals Ltd)，成為該公司最大股東。

據《觀察者網》報導，目前第一量子是非洲最大銅礦Kansanshi銅礦的所有者。 這也是本月第二家加拿大多倫多證券交易上市公司被陸企相中。數日前，大陸紫金礦業集團計畫耗資70億人民幣(合台幣307億)收購加拿大的大陸黃金公司。屆時紫金礦業將掌控加國哥倫比亞地區最大獨立金礦。

報導指出，江西銅業聲明表示，該公司透過旗下控股的子公司進行收購第一量子，股權轉讓作價11.16億美元(台幣343億)。此項交易將使江西銅業成為第一量子同行業投資人的單一最大股東。

報導說，第一量子是非洲最大銅礦Kansanshi銅礦的所有者，其在尚比亞、巴拿馬、秘魯等國家擁有9個銅礦開發專案與多處礦山，合計控制全球約4925萬噸的銅礦資源，約佔全球銅礦的7.04%。市場解讀此次收購為兩家公司的利多，陸股江西銅業與加拿大第一量子礦業股價都大幅上揚。

近幾年中國大陸礦企海外併購行動頻繁，2016年洛陽鉬業先後收購了巴西鈮、磷資產和剛果tenke銅鈷礦，一躍成為全球第二大的鈷、鈮生產商和巴西第二大磷肥生產商。去年天齊鋰業以40億美元收購全球第二大鋰業生產商SQM；紫金礦業又以13.9億美元收購加拿大老牌礦企Nevsun；鵬欣資源11億美元並購ARS公司100%股權，從而間接擁有印尼一處黃金礦。上述紫金礦業收購加拿大的大陸黃金公司，將全權擁有武里蒂卡（Buriticá）金礦區，有望成為加國最大金礦。

(中時電子報)