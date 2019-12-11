民主黨掌控的美國眾議院，10日公布2項彈劾總統川普的法案條文，眾院司法委員會將舉行辯論，預計13日送全院表決。美媒指出，民主黨開啟與川普的歷史性憲法衝突，將導致政壇繼續惡性分化與國家更加分裂。白宮指出，總統川普考慮將親自出席在參議院召開的聽證會為自己辯護，以證明清白。

民主黨人指控川普濫用職權及妨礙國會調查。2個多月的調查發現，川普扣住給烏克蘭的軍援，要求烏國宣布調查美前副總統拜登與其子韓特，「抹黑明年大選的最大對手」。此外，川普下令白宮官員與幕僚拒絕配合調查，「損害眾議院的憲法權利」。

《紐時》指出，民主黨開啟與川普和共和黨之間的歷史性憲法衝突，很可能對兩黨都產生廣泛的政治影響，令已經兩極分化的國家變得更加分裂。兩黨內部均有人表達擔憂。

眾議院宣布彈劾條文的同時，美國、墨西哥和加拿大簽署修訂版《美墨加貿易協定》。《華郵》表示，這是川普政府今年唯一重大突破，但川普對太多國際協議翻臉，如今願意與他國領袖訂下協議，卻令人感到反常。此外，川普持續指控聯邦調查局（FBI）基於政治偏見進行通俄門調查，顯示他扭曲事實保護自身利益的習性，對政壇影響日漸增加。

彈劾條文公布後，眾議院司法委員會11日至12日針對2項彈劾條文舉行辯論，預計13日前表決，再送交全院辯論。由於民主黨在眾院擁有233對197席的優勢，全院表決篤定能通過，川普將正式遭起訴或彈劾，成為美國史上第3位遭彈劾審判的現任總統。川普有權派出律師，但白宮已表示不會介入眾院彈劾程序。參議院審判可能於1月進行，但因為共和黨籍議員占多數，不太可能將川普定罪甚至強迫他辭職。

(中時電子報)