前綠營大老稱國民黨總統候選人韓國瑜會輸250萬。資深媒體人韋安卻認為，朱立倫接任韓競選總部主委，起碼能幫韓國瑜多爭取到200萬選票。

韋安在臉書指出，一些前綠營大老一直在帶風向，原本説韓會輸150萬，後來加碼到250萬。但是朱立倫接任韓競選總部主委，應能幚韓國瑜多爭取到200萬選票。接下來就要看韓國瑜的努力了，也千萬別小看韓朱合的效應。

有人質疑上次朱立倫才拿到381萬票，怎會有太大的加分效果？韋安分析說，算一下就知道了。第一，國民黨初選中，朱立倫支持度17.9%，這些人原本不一定會挺韓，現在朱當主委，起碼能號召一半支持者，9%的人轉而挺韓。1趴約13萬票，總共就110多萬票；第二，郭粉們對韓的意見也很大；而中間選民、知識階層、年輕人討厭韓國瑜，但不會討厭朱立倫。在這個區塊，朱又能幫忙拉回來起碼6、70萬票；第三，因為朱立倫的因素，新北市長侯友宜也和韓同台了，也能讓新北相對朱不當主委時增加2、30萬票。

網友回應說：「團結力量大！」、「上次朱拿到的381萬票基本上是藍營鐵票，至少三分之二的藍營鐵票原本就會投韓，對吧！」、「KMT最缺的就是團結，希望能團結到最後一刻~」、「拱朱立倫當行政院長，將來這樣就是完美的組合了！」

(中時電子報)