牡丹鄉公所向公路總局申請經費添購「幸福巴士」，將透過預約制促進部落的交通平權。（謝佳潾攝）

牡丹鄉公所向公路總局申請經費添購「幸福巴士」，將透過預約制促進部落的交通平權。（謝佳潾攝）

原鄉交通不便，除就醫、就學受影響，基本生活所需也連帶產生問題，如雖有公車駛近牡丹鄉，但因時段、班次少，長輩早上搭車外出買菜後，得等到下午才有車回家，為此，公所向公路總局申請經費添購「幸福巴士」，將透過預約制促進部落的交通平權。

牡丹鄉公所指出，屏東客運雖有301號公車從恆春到石門、302號公車從恆春到旭海，但是以服務學生就學為主，加上每天只有早上、下午各一班車，這對長輩來說實在太不方便，如部落長輩幾乎都是到恆春基督教醫院就醫，他們常因公車班次問題要忍痛延誤看病。

「有時連買菜都是問題！」公所說，不僅就醫受影響，部落族人連買菜都有困難，例如老人家早上搭公車出門買菜，卻要等到下午才有公車搭回程，這不但有菜不新鮮的問題，對長輩來說更是一趟艱辛的路，幸在公路總局的補助下，牡丹鄉有了新的幸福巴士來改善窘境。

鄉長潘壯志說，鄉內已有台中型巴士，固定提供高士、士林村的長者到恆春基督教醫院看診，現在幸福巴士加入後，即將投入旭海、東源、石門、牡丹等部落，意即幸福巴士全鄉跑透透，鄉民只要在出門前3天預約，幸福巴士就會到府接送。

他說，即日起試營運至年底，期間全程免費搭乘，如無意外明年1月1日正式啟用，而票價低於公車優惠票價，但這僅服務「生活所需」的項目，如就醫、採買、轉車等，不做旅遊觀光用，歡迎有需要的鄉民預約搭乘。

(中時 )