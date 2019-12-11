周四（12日）主要仍受東北季風影響，位於迎風面的基隆北海岸、大臺北山區和宜蘭偶局部短暫雨，花東雲多降雨零星，中南部地區仍為晴到多雲的天氣。冷空氣可能挾帶境外汙染物南下，影響周四北台的空氣品質，空氣品質將逐漸轉為「橘色提醒」至「紅色警示」等級。
氣溫方面，周四清晨時新竹以南輻射冷卻效應仍明顯，中南部低溫約13至16度，北部、東半部約16至18度，局部地區仍不排除有10度左右低溫出現。白天時的高溫在北部及東北部地區高溫約21至24度，花東及中南部約25至27度。
環保署空氣品質預報資訊顯示，11日上海市於過去24小時細懸浮微粒(PM2.5)小時濃度約150至200微克/立方公尺，污染物可能隨東北季風南下，於周四凌晨起對台灣空氣品質造成影響。
竹苗以北空氣品質可望於午後逐漸趨緩，隨著空氣污染物自北向南傳送，下風處易累積污染物，擴散條件差，中部以南空品區則逐漸受到影響，短時間達紅色警示等級；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。
預計周五(13)日中部以北空氣品質可望恢復至普通等級，另外雲嘉南以南內陸地區風速轉弱，不利空氣污染物隨風移出，未來2天細懸浮微粒濃度仍有可能偏高，空氣品質將以「橘色提醒」等級為主，實際影響情形須視污染物移動及天氣條件判斷。
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周四(12/12)：東北季風、境外污染影響
北、宜：涼爽舒適，多雲零星飄雨。
竹、苗：白天舒適，早晚涼冷，多雲到晴。
中、南：白天溫暖，早晚涼冷，溫差大，晴朗。
花、東：白天舒適，夜晚涼爽，多雲到晴。
周五(12/13) ➔ 周六(12/14)
東北季風減弱
北 部：白天舒適，早晚涼爽，晴朗。
中、南：白天稍熱，早晚涼爽，溫差大，晴朗。
宜花東：白天舒適，夜晚涼爽，多雲偶飄雨。
周日(12/15) ➔ 周三(12/18)
偏東風吹拂，好天氣
全台灣：溫暖舒適，有點熱，晴朗。
(中時電子報)
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