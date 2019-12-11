身為台灣民眾黨主席兼台北市長的柯文哲，於11日與民眾黨不分區提名人、前台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩一同在晚間來到基隆市出席青年國際化暨城市發展論壇進行演講，他現場竟指出，基隆若要享有最大的發展，就必須併入台北市，並認為國土規劃需要再重做。

柯文哲表示，現行的國土計畫，就只有「ridiclous」(荒謬)可以來形容，並指稱光台北分為新北市、台北市兩個縣市都是直轄市，就非常荒謬。

對於是否參選2024年的總統選舉，柯文哲笑的回應「你怎麼會曉得自己明天會不會死掉」，並說，2020年都還沒選「你頭殼也清楚些」。現場媒體詢問如果鴻海創辦人郭台銘欲參選2024年總統，是否會退出或協助，柯則說，「要不要等到2023再來問？」。

不過柯文哲在上午撥出的新聞節目中曾指出，若身體夠好，沒意外將會角逐2024年總統大位，並指出，要到市長之位卸任後，才能專心來選，而到時候會再好好準備，其他的都交給上天決定。

柯文哲也現場向來參加論壇的青年提到，自己曾多次向國民黨總統候選人韓國瑜提出「不要隨便欺負別人」的理念，柯現場也將這個觀念傳授給在場的年輕人。

(中時 )