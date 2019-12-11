世界貿易組織（WTO）陷入創立25年來最大的危機，包括川普在內的美國3位總統阻撓WTO上訴機構任命新法官，僅剩1名法官的全球最高貿易法院等同癱瘓，意味著WTO可能走向末路。

WTO上訴機構原本應有7名法官，但美國近3位總統小布希、歐巴馬與川普，多次利用否決權阻撓WTO最高法院任命新法官，藉以抗議WTO的行事方式。WTO仲裁貿易糾紛的最低法官人數為3名，如今上訴機構僅有1名法官可謂孤掌難鳴，讓WTO的未來蒙塵。

川普與美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）屢屢高聲抨擊WTO，宣稱該組織阻礙美國扭轉大陸和其他國家不公平的貿易手段。

其他國家也對WTO處理貿易紛爭的方式感到不滿，批評者指稱WTO審理案件耗時過久，裁決超過範違，還有該組織無力處理大陸經濟結合資本主義與國家管制所形成的挑戰。

近幾年呼籲WTO進行改革的聲浪不斷，但WTO改革是一項浩大工程，需要164個會員國意見一致。川普願意動用美國的經濟和政治勢力，讓改革符合美國利益。

德國Ifo經濟研究所經濟學家布拉姆爾（Martin Braml）指出：「美國現在更有興趣運用高壓攻勢，而非依據國際法規行事。」

WTO的上訴機構停擺，意味著國家能夠使用關稅或其他保護主義措施，又不必擔心可能遭受WTO制裁。保護主義興起可能引發商業不確定性，阻礙貿易和投資。

倫敦貝倫堡銀行（Berenberg bank）分析師施密丁（Holger Schmieding）表示：「這可能是WTO走向末路的開端，沒有裁判遊戲就能開始，但歷史經驗顯示，沒有裁判的遊戲最後都會陷入麻煩。」

WTO在1995年設立，制定全球貿易法規。在此之前，多國指稱美國利用全球最大經濟體的優勢，單方面施行貿易制裁和強制其他國家限制對美國出口。

(工商 )