華爾街日報報導，美國第二大石油公司雪佛龍（Chevron）宣布將減記逾100億美元資產價值，創下能源業多年來最大減記規模。這也意味在油氣過剩時代中，能源大廠所持有的部分頁岩油氣資產，短期間將不會出現獲利。

雪佛龍10日表示，它將削減多項資產價值，總值約在100到110億美元之間，其中包括阿帕拉契山脈的美國頁岩油資產。雪佛龍是在2011年以55億美元買下Atlas能源公司時順便接收阿帕拉契山脈資產。

另外面臨天然氣價格長期處於低位，它還將對旗下業務進行重整，並考慮出售部分相關資產。

該能源大廠還調降未來原物料價格的預估，因此它調降墨西哥灣離岸原油生產設施Big Foot與加拿大液化天然氣設施的價值。

雪佛龍執行長魏爾斯（Mike Wirth）在接受訪談時指稱，雖然該公司在艱困環境下表現良好，不過仍希望將更多重心放在最有潛力的業務，像是擴大德州頁岩油的鑽井計畫等。他說：「我們必須針對提升資產品質進行困難的選擇，並且將資金投注在擁有最高收益的計畫。」

(工商 )