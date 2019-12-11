瑞典環保少女桑柏格11日獲邀在聯合國氣候變遷大會（COP25）上，要求世界各國領袖停止使用「精明的算計和富有創意的公關」，來避免對氣候變化採取真正的行動。

桑柏格在COP25發表演說時指出，未來10年將決定地球的未來，她指責全世界的領袖們不斷努力尋找漏洞，避免進行重大改變。她說：「真正的危險在於，政治家們和（企業）執行長們看似正在採取真正的行動，事實上，除了精明的算計和富有創意的公關外，幾乎什麼都沒做。」

桑柏格指出，氣候變化峰會似乎已淪為各國就漏洞進行談判並避免提升對抗氣候變化雄心的某種機會。她說，隨著十年期限的逼近，時鐘正在滴答滴答作響。「在短短3周內，我們將進入一個新的十年，這個十年將定義我們的未來。」

就在桑柏格獲選今年《時代》風雲人物前夕，巴西總統博索納羅卻貶損她是個「臭丫頭」。這件事起因於桑柏格在推特上的一則推文，她對巴西瓜賈拉拉部落的兩位酋長去世表示關切。她說，那些保護森林免遭非法砍伐的人在巴西被殺，全世界對此事卻表現出「可恥的沈默」。

博索納羅回應稱，「格蕾塔（桑柏格）說，印第安人的死是因為他們保護亞馬遜的森林。媒體如此關注像她這樣的『臭丫頭』（Pirralha），真是令人吃驚。」博索納羅宣稱，他為自己國家任何人的去世都感到不安，巴西政府會認真打擊非法砍伐森林。

對於博索納羅的說法，桑柏格已將其推特的個人資料描述，改為博索納羅所使用的Pirralha （臭丫頭）一詞。

(中時 )