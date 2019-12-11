全球第一架全電動商用飛機於週二進行了首飛測試，是由德哈維蘭(de Havilland)DHC-2 「海狸」(Beaver) 水上飛機改裝而成。它從加拿大溫哥華市起飛，期望航空產業有一天能結束會空氣污染的燃油引擎式飛機。

科技探險(techxplore)報導，這型水上飛機是由西雅圖工程公司magniX負責研發，該公司首席執行官羅伊‧蓋薩斯基(Roei Ganzarski)表示：「這證明了全電氣模式的民航業是可行的。」

該公司希望與哈布爾航空公司(Harbor Air)合作，這是一家專營旅遊飛行線的航空公司，從溫哥華到惠斯勒滑雪勝地，以及附近的島嶼、沿海社區之間的航線，每年運送50萬乘客。

蓋薩斯基說，這項技術將為航空公司節省大量成本，而且飛行是零碳排放的。

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隨著電動車的逐步普遍，相比之下，民航業成了是碳排放增長最快的來源之一。根據歐洲環境署的數據，航空業的排放量遠遠超過其他所有運輸方式，每位旅客每行駛一公里可產生285克二氧化碳。這些排放物導致了全球暖化和極端氣候，科學家稱，極端氣候將造成更加嚴峻的乾旱、超級風暴和海平面上升。

這架全電動水上飛機，是由哈布爾航空公司的創始人兼首席執行官葛雷格‧麥克杜格爾(Greg McDougall)駕駛的。他說：「對我來說，這趟飛行讓我感覺到電動飛機的強大力量，加速非常快，如同嗑了藥一樣，實際上，我不得不降低動力輸出。」

第一次試飛的內容不複雜，飛機從溫哥華國際機場起飛，然後沿著附近的弗雷澤河（Fraser River）繞行，

據現場一名法新社記者說，這次飛行持續了不到15分鐘。

麥克杜格爾說：「我們的目標是讓機隊整個電動化，從成本、後勤和環保等等考量，沒有理由不這樣做。」

他表示，電動飛機的效率極高，故障率也很低，因此該公司將節省數百萬美元的維護成本，因為電動馬達幾乎不需要保養。該公司有40架水上飛機。

但是，要全部電動化還需要等待至少兩年，因為還必須進行安全飛行測試，以及飛航監管機制的批准與認證才行。

對電動飛機而言，電池電量是最大的挑戰。星期二的15分鐘飛行，最多只飛了約160公里。雖然這樣的距離不遠，但是哈布爾航空公司的航線大多數是短程航班，算是足夠了。

蓋薩斯基 說：「現在的航程當然不是最佳的表現，但是隨著電池和電動馬達的持續進步，電動飛機將會表現得愈來愈好，也就有更長的飛行距離和更耐久的飛航表現。」

(中時電子報)