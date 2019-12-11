面對民主黨從眾議院發起彈劾攻勢，美國總統川普除了在推特痛罵，也在10日賓州賀西市（Hershey）的造勢大會上再度譴責「獵巫」，稱對方這麼做只會幫助他成功連任。白宮指出，總統川普考慮將親自出席在參議院召開的聽證會為自己辯護，以證明清白。

川普10日出席賀西市選戰造勢集會發表演講，還在推特曬現場人潮擁擠的照片與直播影片。川普嘲笑民主黨籍眾議院議長裴洛西，「因為這場愚笨的彈劾，我們民調數字已經破表」，指民主黨這麼做是把選票送給他。

川普推文說，「納德勒（眾議院司法委員會主席）說我壓迫烏克蘭介入我們明年選舉，這太蠢了。烏克蘭總統和外交部長都說過很多次，『沒有被壓迫』。民主黨拒絕承認！」

白宮新聞祕書葛瑞珊10日聲明指出，民主黨人「捏造」彈劾調查，企圖利用眾議院的彈劾權來破壞川普連任的機會，「宣布兩項毫無根據的彈劾條款，並不會傷害到總統，而是傷害到美國人民」。

葛瑞珊表示，「總統將在參議院解決這些不實的指控，並預期徹底被證明無罪，因為他沒有做錯任何事」。被福斯新聞問及川普是否會出庭作證，葛瑞珊則說不知道。

(中時 )