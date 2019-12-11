面對AI人工智能來臨，目前還在用人工審查的專利、商標案審查流程，未來可能被顛覆。今天有業者呼籲政府及早研擬「AI智慧財產權保護政策」，並引進智能輔助專利商標審查。對此經濟部智慧財產局表示，已在內部開始用AI軟體試行專利分類篩檢，但是成功率只有「三選一」，正確率仍低，「這條路還很漫長」。

中華民國專利師公會今天向政府提出諸多建言，其中一個重點是「研擬AI智財保護」。事實上，AI是一個全新的專利保護觀念例，例如以後利用人工智能開發出一項新發明，這到底算是機器的功勞？還是參與開發人工智能者的功勞？如何界定其衍生權利，對全世界是一大考驗。

專利公會理事長林宗宏認為，應該確認人工智能僅能處於輔助地位的權責歸屬，避免智慧財產淪為冰冷空洞的數據。至於AI扮演輔助專利商標審查的角色則要開始做，這部分日本已經進行。畢竟，現在人工審查，時間上比較久，再來因專利審查複雜，人員也可能沒細查讓它過，引進AI，既可以提升速度，且提高準確率。

他建議，政府應該有短中長期發展目標，從客服應答，到圖片預審，再到全由人工智能判斷申請案的專利性與可註冊性。

經濟部智慧財產局局長洪淑敏說明，AI潮流全世界各國都在看，智慧局也已開始在內部試行，以AI軟體讓其為專利分類篩選。但目前正確率只有「三選一」程度，未達98％準確率以前不可能正式推行。其他像是「以圖找圖」，用商標LOGO在資料庫裏面找出相似性者，協助審查，也是未來方向，但一樣是準確率問題。

她強調：「(AI)這條路還很漫長。」，不過準備功夫還是要做，智慧局今年1月已經在審查端要求先在每個案子上建立檢索式，留給以後機器學習線索之用，資料庫會先建置起來。

(中時 )