歷經幾番波折，美國、墨西哥與加拿大10日終於簽署新版《美墨加貿易協定》（USMCA），但該協定仍須經過三國國會批准才能生效。專家表示，在USMCA上路後，美國農業、科技與汽車製造業可望獲得實質好處。
USMCA正式生效後，美國農夫可望出口更多農產品至加拿大與墨西哥。而汽車大廠將有更多零件留在美國生產，至於電商與數據等科技公司則可享受到業務擴張的自由。
美國國際貿易委員會（ITC）預估，在USMCA實施後，美國每年農產品出口可望攀升1.1％或22億美元，主要來自於美國對加國出口微幅增加，品項涵蓋乳製品、家禽、小麥與酒精等。
據USMCA條款規定，75％的汽車零組件須在美加墨製造，否則將被課以高關稅，此比例高於NAFTA規定的62.5％。此外，40％～45％的零組件須由時薪至少16美元的工人製造。綜合以上限制，汽車製造商可能偏好在美國或加國設立生產據點，而非時薪偏低的墨西哥。
(工商 )
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