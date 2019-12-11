（小米11日一口氣發表米家調理機、手持無線吸塵器、聲波電動牙刷及掃拖機器人1C等新品，刻意壓低售價搶市。圖／沈美幸）

小米瞄準雙12及年終汰舊換新商機，今(11)日一口氣發表「米家」手持無線吸塵器Lite、調理機、兩款聲波電動牙刷及掃拖機器人1C等新品搶市。其中米家手持無線吸塵器Lite售價壓低至5千元有找，首批備量近1萬台，明(12)日中午12點起，在小米官網、實體門市、全國電子及PChome24h購物小米旗艦店等虛實通路同步限時預購。

此外，小米瞄準聖誕節商機，17～25日推出小米聖誕節促銷活動，用戶可透過九宮格抽抽樂，有機會領取200～500元的小米或紅米手機折價券或250元全場折價券，小米系列手機降5百元、米家掃地機器人、空氣淨化器PRO、IH電子鍋及小米藍芽耳機等小家電產品降價3百至9百元不等。

小米近年陸續在台推出小米空氣淨化器、米家檯燈、掃地機器人、直流變頻電風扇、IH電子鍋、恆溫水壺及空氣清淨器等許多小家電，標榜物超所值，擁有一群忠誠度頗高的「米粉」，在台灣小家電市場佔有一席之地。

小米今日一口氣發表調理機、兩款聲波電動牙刷及米家手持無線吸塵器Lite等新產品，明年元月底才正式開賣的米家掃拖機器人1C，今日也提前曝光。米家調理機強調大功率銅線馬達，搭配不銹鋼6葉刀頭，小巧機身擁有強勁的攪拌能力，售價895元，17日在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店與全國電子正式販售。

小米這次推米家T500及T300兩款聲波電動牙刷，其中米家聲波電動牙刷T500可自訂潔齒方案，根據個人生活飲食習慣，透過米家App自訂刷牙模式及查看專屬潔牙報告；米家聲波電動牙刷T300具備標準模式及輕柔模式兩種模式，採Type-C充電方式，充1次4小時，可使用25天，米家聲波電動牙刷T500售價訂為995元、米家聲波電動牙刷T300售價為545元，17日在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店與全國電子同步開賣。

米家手持無線吸塵器Lite強調，搭載每分鐘10萬轉高速無刷馬達，吸入功率120AW、20KPa 強勁吸力，可吸除各種地面灰塵。強調採用5重精細過濾系統，可精準攔截小至0.3μm顆粒物，淨化效率高達99.97％，充飽電續航力可達60分鐘，售價刻意壓低至4,995元，越級對陣13,000～17,000元的瑞典伊萊克斯、荷蘭飛利浦及日本Panasonic等競爭品牌。

小米台灣主管表示，小米台灣今年前11月銷售業績兩位數成長，推出手持無線吸塵器Lite，首度跨足台灣無線吸塵器市場，首批備貨近萬台，12日中午12點起先在小米官網、實體門市、PChome24h購物小米旗艦店及全國電子等通路限時預購。

小米這次推出米家掃拖機器人1C，標榜搭載高速視覺導航系統，擁有15種感應器輔助定位，清楚規劃清掃路線，同時具備2500Pa超大吸力無刷馬達，提供4檔吸力模式調節，搭配全自動智慧電控水箱，掃拖地面各類污物。透過米家App還可進行遠端遙控、預約清掃等智慧操作，售價6,595元，23日12點起小米商城mi.com與小米之家，搶先開放預購，預計於2020年元月底前全面開賣。

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