蘋果執行長庫克（Tim Cook）認為，中美兩國為貿易戰尋求和解協議正在盡最大努力，並對兩國達致和解表示樂觀。

聯合早報報導，庫克上任蘋果執行長八年來，11日首次以這個身份探訪新加坡，在為期兩天的行程中與政府官員、蘋果零售團隊、科技和教育業者會面交流。

庫克說，他其實在貿易戰一開打時就對結局感到樂觀，因為中美兩國若能達致和解協議，對雙方都有利，“我昨天收到美國原定本月15日對華加征關稅的計畫可能延後的消息後，更感到樂觀，這一系列資訊看來將促成正面的結果。”

對於中國科技企業的崛起，庫克說，蘋果早已習慣激烈競爭，而競爭對大家是好事，能讓大家精益求精。他不認為中國科技企業做得好，就表示美國企業做得不好，這不是零和遊戲。

蘋果1981年落戶新加坡，在宏茂橋工業園設立廠房至今38年，已發展成為重要的區域樞紐。庫克透露，蘋果在本地的營運規模過去五年翻了一倍，現在共有3200名員工，在新加坡創造了5萬5000個就業機會。

庫克透露，新加坡的消費市場雖然小，但旅遊業非常蓬勃，許多來自不同國家的旅客都會到來購物，他正在探討在現有的烏節路和星耀樟宜的蘋果直營專賣店以外，開設多一家直營專賣店的可能性。

另外，有分析師指出，美中貿易協議可能在這個星期六達成。避免雙邊因貿易緊張關係而引起的衝突擴大。

(中時 )