緊咬蔡英文總統論文門，之前挨告的網路節目主持人彭文正，日前正式對蔡提出「確認論文不存在」的民事告訴，台北地院已完成分案。彭文正今又大膽預測，蔡英文方面使命必達的是，明年1月11日之前任何一刻，要取得LSE的公開說法，證明蔡1984年確實是畢業生，這讓他感到毛毛的。

彭文正在《政經關不了》表示，他感到毛毛的，在總統選戰前，他大膽預測，他的內線來自於英國政經學院(LSE)，現在全力衝刺一個目標，要讓LSE公開出來證明蔡英文1984年確實是畢業生，而且有畢業證書。他還爆料說，他們已經在做了，把曾經出現蔡的名字，他們在論文有這個連結、這個題目，來證明她曾繳交過論文，但被校方不知何故遺失了，如果她證明曾繳交論文，她就可合法化後面她手上有證書這件事實。

彭文正說，到目前為止，他不知如何打臉蔡英文有證書這件事，因為看起來蔡真的有3份，她現在唯一沒辦法串起來的，就是那論文呢？她的死穴在論文，不在學位，彭質疑她現在用盡各種公關的手段，已經在進行了。

彭文正質疑說，蔡英文方面使命必達的是，明年1月11日之前任何一刻，取得LSE的公開說法，這個說法的通關密碼是：「我們的圖書館，當年確實不知道為什麼沒有保存到這份論文。」也就是圖書館要擔下一個模糊的責任，可能搞掉了這本論文，這是蔡用盡各種方法想要達陣的主要目標。如果這個達陣，就可以合理化她後面所有的說法。彭說，現在英國倫敦大學高層正在跟他們的中階主管激烈辯論中，因為可推給年代久遠，英國倫敦大學現在正在想，是否能比照當年格達費事件的作法。

(中時電子報)