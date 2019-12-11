國民黨立委為了卡神案到外交部抗議，在門口發生推擠引發衝突，其中國民黨立委陳玉珍手遭門夾傷，緊急送往台大醫院重症病房。日前陳玉珍返回金門，鄉親們接機送暖，但有消息指出陳玉珍住進金門醫院的產後病床，再次惹議，重症醫師陳志金也對此表達看法。

陳玉珍日前返回金門，陳氏宗親代表和支持者前往機場接機，要幫他們口中的「金門女兒」加油打氣。當時陳玉珍看起來仍相當虛弱，神情十分憔悴，還需要母親攙扶，而陳玉珍離開機場後，因身體不適又馬上轉往金門醫院檢查。

民進黨立委王定宇今（11）日在臉書指出，陳玉珍入住金門醫院「產後病床」，且病情似乎越來越嚴重，「這真的是醫學罕見病例啊，值得醫學院進行研究」，還備註「不知道產後病房是否有供應月子餐？」

（圖／Icu醫生陳志金臉書）

（圖／王定宇臉書）

奇美醫院重症醫師陳志金，先前就曾說陳玉珍「可以換太平間入場券」，今日又在臉書表示，「回到金門住產後病房？這個我就不能理解了～超過我的專業範圍，就不評論了」，但也祝陳玉珍早日康復，並提醒「還是要注意『慘』後憂鬱症」，也呼籲大家盡量別去打擾，「拍照或握手都盡量不要啦！」

不過據《自由時報》報導，金門醫院副院長陳根雄表示，5樓以外科為主，6樓主要為內科，各科會互相支援，因考量陳玉珍是公眾人物，在不干擾其他病人下，才安排住進以婦產科為主的7樓病房，也強調病床並非產後病房專用。今日下午已出院的陳玉珍則回，一切都聽從醫師安排。

(中時電子報)