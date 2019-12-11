台北市長柯文哲今（11）日接受節目專訪時，鬆口表示「沒意外會選2024總統」，並強調台北市長卸任後才能專心選，會朝準備方向前進。對此，北市議員王鴻薇向眾小黨們提出警告：「柯P最後要向柯粉喊話，要讓阿北選總統一定要政黨票集中民眾黨。今年小黨政黨票恐怕也要割喉割到斷啊！」

王鴻薇在臉書分析，「2020不選總統的柯P挑了2024選總統的話題，不過是為了爭取不分區席次的戰術。不過能不能保溫到2024斷不是喊口號而已，主要看台灣民眾黨能拿下幾席立委席次。」但是相較於「宋楚瑜主席所領導的親民黨，最盛時期曾擁有立法院2成席次，當時225席中占有46席。親民黨在兩大黨外所創造的立委席次分量，才讓宋主席在台灣政壇翻雲覆雨幾十年。柯P組黨後的實力，和當年親民黨相較，實在瞠乎其後！」

所以，王鴻薇研判「柯P能不能選2020，不是兩任台北市長就可以溫火慢調，柯P大半年醉心於組黨選立委，市政已荒弛大半。所以柯P要取得四年後選立委的能量，還是要靠這次政黨票一戰。」

王鴻薇「曾預測民眾黨起碼有8席不分區立委實力，但目前看起來是高估了民眾黨的能量。如果最後民眾黨更拿不到五席的話，等於比四年前的時代力量還不如，時力今日下場已然人盡皆知，即使柯P據台北市長，但席次不佳，反而提前宣布絕緣2024。」

柯文哲曾善於盤算政局變化，王鴻薇就此「大膽預測，柯P最後要向柯粉喊話，要讓阿北選總統一定要政黨票集中民眾黨。今年小黨政黨票恐怕也要割喉割到斷啊！」

(中時電子報)