「新北市水資源經濟發展協會」負責人洪慶琳，被控勾結國內3家旅行社，以不實委託書、交流計畫、邀請函，協助大陸人士以城鄉、宗教、商務等名義「假交流、真觀光」非法來台觀光，協會收取每名大陸人2000元費用，估計自2017年1月至今年6月，已有超過5000名大陸公務員、官方人士以此方式來台觀光。檢方訊後，晚間諭令洪慶淋以25萬元交保， 面對媒體追問，洪表示，沒有委屈，一切都偵辦中。

洪慶淋妻子晚間幫洪辦保後，2人一起離去。面對媒體提問：「有委屈嗎？」洪回答：「沒有委屈，沒有委屈，一切都偵查中。」媒體問：「沒有偽造文書的事情？5000多人？」洪說：「不不不，這我不能講。」媒體提問：「所以你有委屈？」洪回：「不能講委屈。「誤會嗎？」洪說，「這個我不能講。」

檢警調查，目前法令規定，國內甲種旅行社可以經營國外旅遊，大陸人士若要來台旅遊，必須提供一定存款證明，但有不少大陸人士貪圖來台方便，透過大陸旅行社找上台灣的非甲種旅行社，以交流名義來台，實際上是從事來台觀光旅遊。

檢警查出，國內的20多家非甲種旅行社，遂透過「新北市水資源經濟發展協會」等10多個人頭協會，提供不實的交流計畫、申請書、交流邀請函、委託書等文件，以「假交流、真觀光」方式，協助大陸人士非法來台觀光，形成國境管理漏洞。

檢警估計，相關協會收取每名大陸人2000元費用，估計自2017年1月至今年6月為止，已有超過5000名大陸人以此方式非法來台觀光，其中不乏有大陸官方人士，相關協會不法所得超過1000萬元。

台北地檢署今指揮刑事警察局偵查第二大隊兵分5路搜索相關協會、旅行社、成立協會的洪慶淋住處，並約談洪男、洪妻、洪男女兒及旅行社業者共10人到案。

(中時 )