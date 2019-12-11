張家慧前陣子因為相夫教子暫時休息，復出後，最近在中視、衛視中文台正熱播《想見你》飾演精明幹練的娜姊、柯佳嬿的主管，「當初接演娜姐時，劇組告訴我可以對照三鳯的製作人芷涵姊，他們還叫我可以去找芷涵姊聊天，其實在我的印象中，她總是充滿笑容、讓人感覺很親切，所以我認為娜姊雖然工作上很幹練，私下對待同事卻很有同理心、很人性化，就是個很暖心的大姊，能在工作上領導互助，同時也能和大家打成一片，我很喜歡這種給予別人溫暖的角色，扮演的同時自己的心境會很舒適」。

張家慧。周子娛樂提供

劇組對於劇情非常保密，只提供有娜姊的場次劇本，所以張家慧其實不知道前後劇情過程，因此和柯佳嬿對戲時，完全沒意料到自己勸她走出傷痛的話會讓她眼淚潰堤，當下真的很心疼，直到看劇播出才知道原因。好人緣的張家慧，私底下也是朋友傾吐感情心事的對象，她擅長傾聽後再分享方法，但是從來不會去主觀地影響朋友做決定，她覺得娜姊也是如此。

張家慧透露還在讀書時，曾想像自己將來要當朝九晚五的上班族，覺得規律的上班節奏是一種安全感，但潛意識會影響自己未來的方向，小時候她很喜歡看電視，無形中會對在螢光幕前表演這件事產生連結，然後小時候哥哥被找去拍廣告，她就當跟屁蟲去片場看拍攝到底是怎麼一回事，「我小時候其實蠻容易害羞的，直到讀華岡藝校，才開始懂得如何在大家面前表演」。

(中時 )