往返浙江玉環─基隆的中遠之星客輪。(取自中遠之星官網)

「杭州（台灣）水木清華校友會」在大陸舉辦活動。(朱長生提供)

杭州清華校友會近日共同集資，承包了明年一月上旬，從浙江玉環往返基隆和台中的部分船班，提供優惠成本價給在大陸生活的台灣人，來回約可造福2400人次搭乘。

有鑑於在陸台灣人春節期間返鄉不易，「杭州（台灣）水木清華校友會」最近集資1000萬台幣，承包了明年1月份由浙江玉環市開往台灣的遊輪，將於1月上旬，分別往返基隆和台中，提供比五折還低的成本價格，給在陸台胞搭乘。

該校友會會長朱長生11日受訪表示，這次決定承包兩梯次的直航遊輪，可避免市場炒作哄抬價格，也希望能幫助在外遊子平安順利返鄉過年；據了解，單趟遊輪約可載運630人次，浙江往返基隆是既有船班，往返台中則是另外爭取到的加班船次，預估兩梯次航班，來回最高可讓約2500人次搭乘。

該會校友葉威志表示，他已離開台灣在外工作十餘年，鮮少返台，校友會本次所精心策畫的返鄉專案，讓他非常感動，所以今年他會排除萬難返台過年。

朱長生表示，「杭州（台灣）水木清華校友會」是於去年9月14日在杭州錢塘新區成立，由在陸發展的台灣清華校友們所聯合發起的非營利性團體，宗旨為發揚清華校訓「自強不息厚德載物」，現有會員約200位，以科技精英為主體。

據介紹，該校友會還於今年11月，成立了「杭州（台灣）水木清華校友會研究發展中心」，將群聚效應組織成為一資源共享平台，為赴陸發展的台灣青年們提供就近關懷和專業諮詢等一系列一站式的服務。

(旺報 )