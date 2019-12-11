胡瓜笑稱小禎一路摔下來要感謝李進良

綜藝大哥胡瓜主持多年，最令人稱道的，就是他在外景節目敢衝敢玩的個性，他的忠實觀眾不是受到華麗辭藻所吸引，而是被他玩遊戲流下的每滴熱汗、留下的每道傷痕感動，他笑稱，「30幾年下來，我跟台灣民眾有一份感情在。」

胡瓜出道時受到張菲照顧，兩人曾同住近2年，培養出深厚的師徒情，他表示：「在菲哥（張菲）、倪敏然大哥、高凌風大哥身上，看到很多諧星變主持的精采時刻，主持掌控全場的樣貌，很符合我挑戰的個性。」在張菲身上，他看到如何帶子弟兵，在後來自己獨當一面後，他也把當初接收到的溫暖，關懷到歐漢聲、小嫻、浩角翔起、葉欣眉與謝忻身上。

胡瓜（左）與張菲師徒情深。（中國時報資料照）

胡瓜真摯地說：「站旁邊的人不能壓他，要讓他也起來，我把力量分散後，這個節目收視率才會好，大家分工合作好，你才會輕鬆，過去很多人覺得，旁邊的人不要讓他多講話，但是這觀念是錯誤的，他紅，你要與有榮焉。」他以控球後衛自詡，「一個節目就像籃球隊，我不是明星球員，是控球後衛，負責把球傳到別人手上，讓他進球得分，他得分就是團隊得分。」

胡瓜帶紅許多子弟兵，一雙兒女小禎與胡釋安卻很不「靠爸」，他笑說：「小朋友比較怕我，你別看我這樣，我教學生罵他們可兇的，可是我小孩會聽我這樣講嗎？」提到小禎他眼神溫暖，充滿慈父之情，「小禎我看她跌跌撞撞，沒想到還跌出一片天，這十幾年我最擔心她，她常說我沒給她鼓勵，其實她的表現我都看在眼裡。」

胡瓜（右起）相當照顧子弟兵謝忻、葉欣眉。（中國時報資料照）

身為父親，胡瓜對於女兒一路走來的挫折始終掛念，「當初我看著她也於心不忍，但我很難去介入講一些什麼事，因為她個人主觀意識很強，我跟她說過，其實妳的人生還很長，現在不知道妳是為情所困，還是為什麼所困，但是妳的人生這樣下去不行。」他當時對小禎直言，「妳是個漂亮的女生，一定可以整頓很好，如果整頓好，事業來了，愛情也會來，你們看，是不是一一都實現？」言下之意非常滿意女兒現況。

胡瓜表示：「小禎要注意的是，接下來如何走上另個階段，我們人都分十年、二十年，前十年你可以隨便講話損人家，第二個十年比較有質感，第三個十年走向親和，我的規劃是這樣，那她的規劃是什麼？如何把自己做得有質感，凸顯出來非常重要。」他感性地說：「她現在過得多開心，但一路摔下來，她要感激的人很多，包括她的前夫也要感激，因為能夠慢慢成長、看透一切，在人生路上她要感謝的人真的太多。」

兒子胡釋安剛入圍金鐘最佳新人獎，胡瓜被問到兒子坦言，「我現在比較擔心的是兒子，要如何學習，讓自己的表演更好，這是他必須找到的目標，他有說想去日本半年學廚藝，我全力支持，但有提醒他要跟經紀公司談妥，處理任何事情都要想清楚。」作為父親，他給孩子的發展最大的自由與支持。

(中時 )