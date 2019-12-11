第77屆金球獎日前公布入圍名單，由名導奉俊昊執導的諷刺懸疑神作《寄生上流》風光入圍最佳外語片、最佳導演、最佳劇本等三項大獎，生涯首度入圍金球獎的奉俊昊說：「非常榮幸，尤其能跟我的偶像導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）與馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）一起入圍，對我來說是最好的肯定，我覺得彷彿已經得獎了。」

雖礙於金球獎最佳影片必須至少有一半英語台詞的規定，而無緣入圍最佳影片，奉俊昊則說：「我了解也尊重賽制，而且外語片也可以報名最佳劇本、導演與其他項目，能和像阿莫多瓦這樣的大導演共同入圍我也覺得很榮幸。」

珍妮佛羅培茲憑《舞孃騙很大》入圍金球獎。（CATCHPLAY提供）

《寄生上流》細膩描述社會的貧富不均與階級問題引發全球共鳴，日前導演奉俊昊與影帝宋康昊於紐約舉辦特映活動，與導演在《玉子》（Okja）合作過的好萊塢男星傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）也現身力挺支持，讓現場觀眾又驚又喜。

另外睽違超過20年，以《舞孃騙很大》中舞孃詐騙團首領角色再度入圍金球獎，獲最佳女配角提名的天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）在社群感性致謝，她說：「經過這麼多年，不敢相信可以再次入圍，要演活這個角色的狡詐與性感對我來說是很大的挑戰，謝謝評審肯定。」除演技備受肯定外，天后J-Lo亦同時身兼此部電影製片，她更是爆料自己在《舞孃騙很大》無償演出，她說：「我熱愛演員這個工作，所以我願意無償演出，這部片從導演、編劇、製片及主要演員都是女性，我們讓觀眾從女性的觀點來認識華爾街與舞孃俱樂部，在票房也非常成功，我深深為我們團隊感到驕傲。」 《舞孃騙很大》將於12月25日耶誕節在CATCHPLAY+上架。

(中時 )