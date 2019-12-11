大陸新生代一線小生李現、小旦李一桐主演的權謀古裝劇《劍王朝》開播後表現亮眼，播出1小時即在愛奇藝台灣站衝破200萬流量，擠下《皓鑭傳》開播28小時破百萬紀錄，稱霸百萬排行榜第1名。劇中李現的瀏海造型引起眾多網友吐槽，連李現也笑稱可以舉辦「李現瀏海P圖大賽」。客串的何潤東在開播16分鐘後就領便當，他在粉絲團PO出自己吃便當的照片，搞笑宣告「梁驚夢掰掰」。

何潤東。

《劍王朝》中，李現飾演有著天生陽亢難返早衰之體（即體內陽氣過旺，在壯年時期體內就開始五衰）的毛頭小子丁寧，性格活潑俏皮的他，時常惹得小姨李一桐受不了，先是因為偷看李一桐洗澡被捏耳朵、調戲她而被勒脖子，更還慘遭偷襲、打肋骨、賞巴掌，讓他慘喊「小姨家暴」。

李現聽聞劇中瀏海造型被大肆吐槽，先是嘆了一口氣，呼籲大家：「不能拿看《親愛的熱愛的》的心態去看《劍王朝》，真的完全不一樣。」隨後更在微博上號召網友「幫丁寧P個新瀏海」，不只吸引網友惡搞成格格、天線寶寶、美少女戰士，就連李一桐、劉奕君和導演都加入戰局秀畫藝，官方也預告李現將在12/20「撩開瀏海」，要大家再忍忍、等待新造型。

此外，何潤東在《劍王朝》中飾演巴山劍場之主、天下劍首梁驚夢，為兄弟劉奕君和心儀對象姚笛打下了大蘅帝國，在慶祝酒宴上，他與姚迪接吻同時竟被餵了毒酒，只因蘅王擔心他勢力過大，而姚笛攀權附勢決心要幫助蘅王，慘遭背叛的何潤東在開播16分鐘後就在朝堂門外灰飛煙滅，讓網友大呼不敢相信「竟比吳聘（電視劇《那年花開月正圓》何潤東角色）還早領便當」。

何潤東日前在粉絲團發了一張吃便當的照片：「經紀人拿個便當給我，告訴我吃掉就對了。」還安慰粉絲「節哀」，搞笑宣布梁驚夢「下線」。含冤而死的他，將傳人李現交由知己李一桐撫養照顧，兩人密謀為何潤東展開報復。《劍王朝》每週五至週日晚間8點於愛奇藝台灣站播出。

何潤東與姚笛接吻，卻被餵下毒酒。

(中時 )