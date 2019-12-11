國民黨主席吳敦義今天召開縣市黨部主委聯繫會報，逐一聽取各地總統、立委選情。據悉，黨中央綜合評估，因「網軍案」發酵後，目前總統微幅領先約10幾萬票，立委有機會拿到57席過半席次；國民黨認為監票防舞弊將是勝敗關鍵，跨各縣市黨部成立5萬人監票大隊，下周將提出SOP，供各地方黨部充分訓練監票人員。

據指出，黨主席吳敦義除指示縣市黨部充分訓練監票員，也在中常會重申此事，直斥「選舉怎能靠作弊」，並指選總統、國會議員至關重大，「若有人作弊比殺人更可惡，該槍斃」、「若選舉作弊唯一死刑，我會贊成。」

朱立倫8日接任韓全國競總主委後，吳敦義今天上午召集22縣市黨部主委，會同副主席兼祕書長曾永權、副祕書長兼組發會主委杜建德逐一個別聽取選情。據悉，吳都先談總統、再談立委，甚至對票數目標加碼；例如台北市黨部估計目前韓國瑜72萬票、蔡英文66萬票，吳當場訂下韓81萬票的目標。

黨中央綜合各縣市評估，目前韓領先蔡10幾萬票，不過吳、曾都認為應以50萬票為決勝關鍵，更希望差距拉到100萬票。至於立委席次，除了5席落後太多、10幾席選情伯仲間，其餘都領先，評估有機會57 席，盼衝到60席。

杜建德說，黨中央雖沒錢，各縣市黨部須自籌措經費，但「卡鬼」讓大家發現民進黨用可恥手段帶風向、黑對手，激起公憤，各縣市對選情都很有信心。目前總統微幅領先，立委席次北部穩定、中部樂觀，南部雖落後，但高雄領先4席，屏東及嘉義縣有機會突破0席，台南市最艱困。最後一個月藍綠差距可望再擴大，但最重要是須防範民進黨奧步、政策賄選、買票，因此須強力監票。

據悉，吳敦義、曾永權指示縣市黨部務必充分訓練監票員，作好監票、報票，非執政縣市必要時在各投開票所確認票數後，搶先中選會公布票數。

韓營也透過中常委曾文培、田方倫在下午的中常會提案，要求黨中央落實選監人員訓練；組發會說明已在全台1.7萬個投開票所，各安排2至5名票監票員，除2名中選會規定在投票所內的監票員，其餘則是國民黨自派所外的監票員，國民黨下周會提出訓練S0P，也希望韓營邀韓粉加入監票；吳敦義還指示組發會，7個非執政縣市的投開票所要加派監票員，力防被「作掉」。

(中時 )