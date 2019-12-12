中視、衛視中文台奇幻愛情推理劇《想見你》不僅在豆瓣分數達8.8，第4集播出時，PTT討論在8分鐘迅速爆版，至當集播完共有1800多則留言，創下播出以來新高。中視播出後，15至44歲有效收視1.02居同時段戲劇第一，衛視中文台在25至44歲女性收視0.59，也高居同時段戲劇第一，口碑爆棚。

劇中飾演高中生時期的柯佳嬿與許光漢，新1集中曖昧情升溫，有場2人躺在草地上聊心事、看著對方睡著的橋段，網友直呼「這屁孩好可愛，這告白好青春阿」。其實拍攝當下，草地裡的蚊蟲拚命往他們臉上「獻吻」。雖然他們私下愛鬥嘴，許光漢不忘稱讚柯佳嬿是「最平易近人的女神，跟姊相處很自在」，戲裡外都展現好感情。

接下來劇情，柯佳嬿從2019年黃雨萱穿越回到1998年的高中生陳韻如身體裡，雖然極力想著要回去2019的各種方式，但在回到現在之前，除了要好好念書，同時也要尋找襲擊陳韻如的兇手，究竟李子維、王銓勝這兩個人有什麼關聯，繼續周旋在李子維和莫俊傑的三角習題，也讓人揪心！《想見你》於中視每週日晚上10點、衛視中文台每週六晚上10點首播，Facebook官方粉絲專頁、Instagram專頁，平台FOX+、myVideo、愛奇藝、LINE TV、MOD Hami、KKTV同步播出。

(中時 )