部份經濟專家警告，受到陸美貿易戰影響，美國恐在明年陷入經濟衰退，DoubleLine Capital首席執行官、有新債王之稱的岡拉克(Jeffrey Gundlach)則表示，儘管目前美國利率徘徊在歷史低檔，但債務市場的麻煩正在醞釀，接下來美國恐面臨失落的十年。

美國媒體《CNBC》引述岡拉克說法指出，長期利率將走揚，預估到2027年底，債務的利息成本將從1.25%跳升到至少3%，這是一個很大的增長，在美國坐擁的「債務炸彈」變得不穩定的情況下，美國的國內生產毛額(GDP)恐因此減少2%至2.5%，未來十年將是失落的時代。

岡拉克強調，下一個大趨勢是美元指數將往下走貶，而這可能導致美國公債大幅跌價，促使投資人搶進高風險資產，值得關注的是，目前的公司債很可能已被高估，情況跟過去的次貸危機類似。

岡拉克示警，當下一次美國經濟衰退來臨時，公司將無法解決槓桿比率的問題，屆時恐掀起降評潮，從而導致大量撤資並引爆危機。

《華盛頓郵報》日前報導，下一次金融危機恐在「公司債」引爆，目前美國公司債總額已逼近10兆美元(約合新台幣300兆元)，占整體GDP的47%之多，打破金融海嘯時的紀錄，回顧2008年第三季美國企業債創下新高紀錄，當時總額為6.6兆美元，占整體GDP的44%。

(中時電子報)