在川普政府積極遊說與施壓下，歐洲各國對是否採用大陸電信巨擘華為5G的態度，逐漸從自主決定到「各國5G安全達成一致」；而在北約稱北京日益增長的影響力已構成了挑戰後，外媒指出北約對大陸的態度轉變可得知，歐洲已加深對北京的懷疑，加上作為戰略產業的5G，發展不能單純憑市場力量決定，故歐洲對華為的態度，最終恐仍追隨美方。

美國國務卿蓬佩奧上周訪歐盟時再次呼籲各國，在5G政策上必將安全置於首位。

據《金融時報》指出，上週歐洲領導人齊聚一堂，但卻彼此嘲笑、幼稚爭吵，未呈現展現出令人振奮西方團結場景。不過北約官方公報確實有意義重大的變化，上周的公報首次提到大陸，並指出北京日益增長的影響力所造成的挑戰，「我們需要作為一個同盟共同應對」，此一聲明正直白地顯示對北京的警覺正在加深，此為華府所樂見。雖然有些遲緩與猶豫，但正值美陸競爭逐日加深之際，北約會議正指出了歐盟正逐漸轉向支持美國。

評論指出，其中的關鍵正是華為。自從美國將華為列入出口黑名單後，限制其購買美國零組件，川普政府高官甚至稱「使用華為技術，就跟邀請大陸政府進入到你的臥房沒兩樣」。數月以來，日本、澳洲與紐西蘭已等國已準備將華為排除在5G建設之外，但美國對華為圍剿在歐洲國家並未湊效，且華為65份5G商業合約中，有一半來自歐洲國家。

不過，歐洲國家的態度正在轉變，如英國首相強生在北約會議後指出，國家安全情報分享將是華為在英國是否「亮綠燈」的關鍵，而先前美國一再強調若使用華為5G設備的國家，美國將重新考慮與其之間的情報分享。德國方面，在德國聯邦意願外交事務委員會主席羅特根（Norbert Röttgen）領導的德國議會強烈反對下，使梅克爾（Angela Merkel）.政府正該使轉變立場。

評論指出，歐洲對華為態度轉變部分是出於美國壓力，但也因許多歐洲人對大陸看法變得更加偏頗。如今年3月歐盟首次在聲明中指出，在經貿與科技領域將視大陸為「競爭對手」；而北京透過「17+1」外交對話拉攏17個歐洲國家的行為，引起歐盟的懷疑，讓歐盟逐漸意識到大陸不僅是一個巨大市場，也是不斷在歐洲增加影響力的極權國家。另外，歐洲工業界也呼應了美國對大陸偷竊智慧財產權的指控，對大陸態度更加懷疑，加上歐洲產業政策也重新恢復流行，讓「5G是戰略產業，不能輕易交由市場決定」，而除了華為，歐洲還有愛立信與諾基亞可以選擇。

該評論最後指出，儘管歐洲人現在更容易接受美國在5G以及其他關於大陸問題的主張，但政策改變帶來不用華為的話，可能導致5G技術成本更高、部署速度更慢。而長久以來，歐洲一向努力讓華府與北京同時滿意，但如英德等美國盟友一旦被迫「選邊站」時，他們在價值觀、經濟、安全和戰略上最終仍會選擇美國，而非大陸。

(中時電子報)