美國政府預計在本周日（15日）對價值1560億美元大陸進口商品加徵關稅，不過川普政府態度搖擺不定，專家預期，以目前美中的政治氛圍來看，目前並非達成協議的適當時機；即使最終敲定有限度的貿易協議，也無法解決中美緊張局勢。

外媒報導，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周二表示，目前12月15日的關稅仍在談判桌上，如果貿易談判不合川普心意，加徵關稅可能會如期生效。美國計畫本周日對大陸1560億美元陸貨加徵15%關稅，若如期實施，幾乎所有輸美的大陸商品都要被課徵關稅。

北京大學教授暨北大國際政治經濟中心主任王勇（Wang Yong）9日表示，以目前中美關係的政治氛圍來看，並不適合達成協議，如果美國不能對大陸關心的關稅問題做出適當回應，將難以和大陸達成協議，所以大陸會等一等。

屆時消費性產品將首當其衝，王勇指出，去年的這個時間，北京可能沒有想到美國會對所有進口到美國的陸製商品課徵關稅，除非敲定協議，否則中美經濟關係將進一步脫鉤。

不過，越南傅爾布萊特大學副教授、中國經濟問題專家Christopher Balding則認為，很難把12月15日當作一個分水嶺，畢竟中美貿易緊張關係牽涉廣泛，即使雙方達成有限的第一階段協議，也無法完全解決問題。

(中時電子報)