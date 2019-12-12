2020年即將到來，很多人都很關心明年的運勢如何，星座專家奧斯老師也公開，明年12星座的運勢發展以及每個星座開運的貴人是誰。此外，有2星座恐怕會有破財危機，要多多注意！

1.牡羊座

開運星座：水瓶座

開運月份：1/20-2/18

➼整體運勢

牡羊座2020年會因為清晰的邏輯，讓事業漸入佳境！面對生活中的許多問題都能妥善處理，但要稍稍注意一下思緒過多，而影響行動力的狀況！

➼戀愛運勢

有伴的牡羊座懂得修正自己在感情中的態度，也會與伴侶積極面對之間的問題，讓感情更加順暢。而單身的牡羊朋友，職場上可能有桃花出現喔，對方可能是理性、愛講道裡的人。

➼事業運勢

在事業上對自己的認同感及信心提升，有望在工作上闖出一番成績！而面對手邊的工作也能及時處理好，並獲得上司的青睞！

➼金錢運勢

金錢部分，建議多加理性思考，可以多觀察海外投資項目。可能會有可觀的財運收穫喔！

2.金牛座

開運星座：雙魚座

注意月份：3/11-3/20

➼整體運勢

金牛座的朋友在2020年,奧斯老師建議多放心思在家庭上。在2020年的部分是可能會因家庭的壓力，讓你顯得喘不過氣，也可能出現想逃避現實，而封閉自己的狀況。這部分要多加注意！

➼戀愛運勢

有伴的金牛在2020年的安全感會有點不足，容易因小事與伴侶起衝突！而且牛脾氣發作又聽不進對方的話，導致兩人關係疏遠。若是單身的金牛朋友，在2020年的桃花運勢稍低，可能會維持單身！

➼事業運勢

生活壓力導致牛牛無心工作，而工作上帶來的無力感，讓金牛座的朋友覺得無論再做什麼都沒有回報，奧斯老師建議牛牛要學習如何調適心情喔！

➼金錢運勢

2020的金錢運勢，可以用「來的快，去的也快」一句話形容，因此建議明年投資保守為上，別太激進了！

3.雙子座

開運星座：處女座

開運月份：8/23-9/1

➼整體運勢

2020年的雙子座行動力很強，面對很多事情都會一一去解決，因此能將每個階段該做的事，都會好好做到，雖然可能有點吹毛求疵，但也表露出自己對事情的努力與堅持。可以說明年是相當不錯的一年！

➼戀愛運勢

有伴的雙子朋友在2020年會更願意和另一半經營感情，實際的感情態度讓雙方都感到安心，面對過去的相處問題，也都會好好解決。單身的雙子朋友，奧斯建議你可以多往人潮多的地方去，會有機會認識價值觀及理念相近的對象！

➼事業運勢

2020年的雙子座將會非常投入工作，認真的態度會為雙子做帶來許多表現的機會，且明年雙子的職場運勢不錯，可能會有升遷機會。因此要好好把握表現自己能力的機會喔！

➼金錢運勢

金錢運勢還算不錯，有偏財運！也可能會有薪資調幅的情形出現喔！會讓你感到欣慰不少！

4.巨蟹座

開運星座：射手座

注意月份：1123-12/21

➼整體運勢

明年巨蟹座的朋友會有耐心不足的狀況出現，面對許多事情都耐不住性子，很容易情緒化，進而影響到自己的人際關係！此外，也會有思緒混沌的狀況出現，讓巨蟹的腦筋停滯卡住。

➼戀愛運勢

有伴的巨蟹朋友2020年可能會不太信任自己的伴侶，常因一點點小事就和另一半吵架，讓對方疲憊不堪，因此要多多注意！單身的巨蟹朋友，若想在20202年結束單身，就要努力爭取，認識新朋友囉！

➼事業運勢

在職場上，耐心度更顯得不足，讓你在工作上不太順遂，做起事來力不從心！面對許多部門間的合作，也會因為自己的脾氣而搞砸！奧斯提醒你明年最大的課題，是要學著與自己的情緒相處。

➼金錢運勢

因耐心不足，可能會出現衝動性消費的狀況，因此要注意一時而破費。

5.獅子座

開運星座：牡羊座

開運月份：3/31-4/10

➼整體運勢

2020年獅子座的人，外在的熱情轉為內心的祥和，讓忙碌到不行的獅子朋友將會有更加平穩的一年。此外，獅子座的朋友海外運勢不錯，可多留意出國工作、旅遊的機會，藉此提升自己2020的整體運勢！

➼戀愛運勢

有伴的獅子朋友在感情上，會更加願意付出自我，也會開始思考兩人的未來，並逐步規劃兩人的未來藍圖！而單身的獅子座朋友，會有旅遊桃花的運勢存在，閒暇之餘，不妨出門走走，認識新朋友！

➼事業運勢

事業工作的穩定成長讓獅子座朋友安心不少。明年獅子座能夠一展長才，對工作也盡心盡力的態度，也會讓主管看見你的努力，而開始重用你！

➼金錢運勢

獅子座在金錢運勢上，也還算不錯！正財運優於偏財運喔！出國可能有加薪的機會。

6.處女座

開運星座：水瓶座

注意月份：2/9-2/18

➼整體運勢

處女座的朋友2020年則顯得不太知足！對自己的生活現況猶豫不決，因想要突破自我，而努力去做，但偏偏效果不彰，可能會出現空忙一場的情況。因此在2020年奧斯會建議，下定決心之前，要多加思考，別太衝動就去做！

➼戀愛運勢

有伴的處女座常空想未來規劃，而忽略了現實發展！另外，也要多留意情感不忠真的狀況發生。而單身的處女座，2020年的爛桃花會多於正桃花，因此要多加留意自己的對象是否真心。

➼事業運勢

事業的部分要多加留意合作的狀況！2020年很容易在所謂「合作」上，遭人欺騙或是出現利益衝突喔！導致主管對你不信任。

➼金錢運勢

金錢的運勢不太理想，建議明年守成就好。

7.天秤座

開運星座：魔羯座

開運月份：12/22-12/30

➼整體運勢

明年天秤座面對許多事，都秉持著穩紮穩打的狀況，努力做每件事情。而這樣踏實的態度，也能夠拉近你的目標與成功之間的距離喔！算是運勢不錯的一年，奧斯老師建議要好好把握！

➼戀愛運勢

有伴的天秤座在2020年，對情感的需求度大增，讓情侶間的感情立下更好的基礎，會積極的規劃未來，並願意手牽手一起努力！而單身的天秤座，有望透過親朋好友的介紹，認識到不錯的異性。

➼事業運勢

踏實的工作態度也讓天秤座在2020年立下不錯的基礎，也會讓自己在工作上，更加游刃有餘！特別是從事業務性質工作的朋友，明年可能會得到更多的訂單喔！因此可以多多留意自己的人脈喔！

➼金錢運勢

金錢運勢不錯，可能有調徵薪資的機會，業績可能也會提升，讓你的工作努力，有所回饋。

8.天蠍座

開運星座：天秤座

注意月份：9/23-10/2

➼整體運勢

天蠍朋友在2020年則顯得封閉許多!對許多事情都顯得無欲無求，有部分可能是對自己沒自信，因此面對許多事都顯得不太積極！這樣的狀況也讓自己在面對許多問題時喘不過氣。

➼戀愛運勢

有伴的天蠍座會在感情上築起保護牆，讓另一半無法走進你，勞累許多！有很多問題都不願敞開心胸與另一半溝通，可能讓愛情拉警報。而單身的天蠍朋友，則要更加積極些，才不會錯過桃花。

➼事業運勢

工作職場上和會與同事關係有點緊張，許多時候只想埋頭苦幹，如同獨行俠一樣，讓自己疲憊不已。建議遇見問題時，可以試試看和同事求援，不要自己咬牙苦撐，這樣的壓力可能會壓垮你喔！

➼金錢運勢

偏財運勢較不理想，要多留意投資上的風險，可以多請教有經驗的朋友幫忙，避免靠自己的直覺投資！

9.射手座

開運星座：金牛座

開運月份：4/21-4/30

➼整體運勢

2020年射手座的朋友會很積極，不願意再墨守成規。對於現況不滿意，讓自己積極的突破更多或是努力更多，但這樣的狀況也讓射手座忙得焦頭爛額，奧斯老師建議明年要多留意自己的健康狀況，別忙壞了身體！

➼戀愛運勢

有伴的射手朋友，在2020年會更願意經營感情，但仍會因為忙碌的生活而忽略另一半。而單身的射手朋友2020年桃花運不錯，但多是過水桃花，因此要懂得及時把握，別輕易錯過。

➼事業運勢

積極的工作態度，會讓你做事得心應手！但要注意許多臨時交派的工作及任務，可能會讓你忙碌許多，雖然能做得盡善盡美，但仍造成壓力倍增。

➼金錢運勢

金錢運勢較不理想，會有破財的機會。在2020年，要多加留意交通罰單，容易讓自己的錢財流失。

10.魔羯座

開運星座：天蠍座

注意月份：11/2-11/12

➼整體運勢

魔羯座朋友為了掙脫束縛，將讓2020顯得不太平靜，不過往好處想，強烈的企圖心會讓自己汲汲營營許久的記劃完成，但要注意自己的壓力喔！需要多花時間放鬆自己的心情。

➼戀愛運勢

有伴的魔羯，2020年對於情感需求度的增加，懂得尋找新的刺激增添感情生活的色彩，這是件好事！而單身的魔羯朋友在2020年桃花運勢也很理想，在聚會或是聯誼的場合，可能出現適合的對象。

➼事業運勢

在事業運勢方面，變動較大。多是因為自己在工作上的態度更努力、更積極。讓上司覺得你能勝任更上一層樓的工作，因此也可能出現職務上的調動。不過，2020年，別因工作內容的調整而埋怨主管。

➼金錢運勢

正財運會比偏財運更好，有可能獲得上司的賞識，獲得獎金或是調升薪水喔！!

11.水瓶座

開運星座：處女座

注意月份：9/12-9/22

➼整體運勢

過往的努力會在2020年動搖，有許多事情都會遇到瓶頸，讓你勞累不已！而這些多多少少會影響你面對生活的積極態度，奧斯建議面對2020這樣的壓力及瓶頸要多多加把勁，因為這樣的狀態都只是過渡期，撐過就沒事囉！

➼戀愛運勢

有伴的水瓶朋友，會對彼此的未來擔憂，讓你談起感情有氣無力的。而單身的朋友，可能會因為情感沒著落，讓你不禁懷疑自己，但建議對這樣的狀況不要多想，只是緣分還沒到而已。

➼事業運勢

工作上的不穩定，讓你顯得分身乏術。而職場上也會出現許多問題，奧斯提醒你「穩紮穩打」是你在2020面對工作時的主要態度。因此別被打擊信心了，建議可以趁這個情況，好好審視自己工作上的問題，並趁勢改變與調整。

➼金錢運勢

財運方面不太理想，會有很多破財機會存在，因此要多多留意自己的經濟狀況。

12.雙魚座

開運星座：巨蟹座

注意月份：7/20-8/1

➼整體運勢

雙魚座的朋友2020年，很容易情緒緊張和思緒繁多，面對目前的環境也會多了點抱怨或是懷疑自我的能力喔！奧斯建議在2020年可以調整一下，自己的處事態度以及看事情的角度，別把自己逼得太緊！

➼戀愛運勢

有伴的雙魚，對感情稍嫌不滿，讓有伴的雙魚朋友會默默希望對方多付出。卻也因此讓另一半感到不少的壓力，而使自己的感情緊張不少。而單身的雙魚在2020年，桃花多是三分鐘熱度，常常無法把握，容易一閃而過。

➼事業運勢

工作上可能對自己的工作感到失落，因為付出可能容易得不到上司的賞識，讓你起了轉換跑道的念頭。但奧斯建議，可以再多多堅持，因為這是短暫的狀況，越接近年底都會慢慢改善。

➼金錢運勢

物質慾望的提升，會讓雙魚座的朋友在2020年，容易吃緊，應要避免不必要的物質開銷。

(中時電子報)