印度一名12歲女童過去兩年來每個周末都被父親友人強暴，父親還會幫忙排定友人與女兒的上床時間、拍女兒裸照給友人，粗估，性侵女童的男子至少超過30人。

印度兒童性侵案件屢見不鮮，11月才有一名6歲女童被性侵後遭勒斃。

英國廣播公司（BBC）報導，住在印度南部的12歲匿名女童已提前於10歲結束純真童年。她回憶父親經常邀請友人到家裡喝酒，男性友人們酒過三巡後便開始對她上下其手，即便女童父母在場也不避諱。

某次，父親突然將她和一名男友人推進房間後從外面反鎖房門，那天男子強暴了她，自此，每個周末和父親朋友共度成了女童的日常，父親還會主動聯繫、為友人安排上床時間，拍女兒裸照給友人，之後再向他們收費，這樣的生活維持了2年，印度兒福官員相信，女童兩年來至少被30名男性性侵。

今年9月，和女童住同社區的學校老師發現異狀，主動通知學校及兒福機構官員，官員9月20日到家裡訪查後，整件事才東窗事發。起先女童還不願吐露實情，只表示自己家境不好，父親無業，全家隨時可能因為繳不出房租而被趕出去，在官員循循善誘下，女童一句「我們有用保險套」，才終於承認和陌生男子發生關係。

女童回憶，陌生男子經常到家裡來，然後帶她的母親進入房間，她一直以為這些事是正常的。她還說，今年初自己月事3個月沒來，父母相當緊張，帶她去醫院做超音波檢查，還拿了些藥。

現在女童住在一間庇護所，和其他一樣受到性侵的被害少女同住，她的父親及其他3名男子已被逮捕，他們被控性侵、拍攝兒童色情照片等罪名，令人驚訝的是，女童母親受訪時，竟表示女童編造了整個故事，意圖讓他們受到教訓。

一直以來，印度兒童遭性侵的案例屢見不鮮，加害人多為親戚、鄰居、員工等。根據印度國家犯罪統計局（National Crime Records Bureau）2017年最新數據，當年度共有10,221件兒童性侵案件，整體而言，針對兒童的犯罪行為近年來逐年增加，2014年有89,423件，2017年已增加至129,032件。

(中時電子報)