台積電7奈米出貨超旺，帶動11月營收衝上1078億元新高，由於台積電技術持續領先，加上良率維持高檔，把競爭對手三星狠拋在後頭。最新研調機構統計，台積電晶圓代工市占逾52％穩居霸主，三星居次僅17.8%，看來，三星先前誓言2030年奪下半導體龍頭地位恐落空。

據集邦科技（TrendForce）旗下拓墣產業研究院指出，受到業者庫存逐漸去化及旺季效應優於預期的助益下，預估今年第4季全球晶圓代工總產值將季增6％，全球市占前三名，台積電以52.7％穩居龍頭，三星17.8％排名第二位，格芯只有8％排第三。

從季增率來看，台積電市占比重從第3季的50.5%成長至52.7%；三星由第3季18.5%下滑至17.8%，可見台積電獨大的領先地位，即使三星努力追趕也難以撼動。

BusinessKorea日前報導，華為遭貿易黑名單制裁，逐漸斷開美企供應鏈，旗下海思半導體轉而下單給台積電，促使兩家公司的合作關係更加緊密，也讓搶不到訂單的三星，恐面臨邊緣化危機。

工商時報報導，拓墣表示，台積電第4季的16／12奈米與7奈米產能持續滿載，其中，7奈米部分，受惠蘋果iPhone 11銷售優於預期、超微維持投片量，以及聯發科的首款5G智慧手機晶片等需求挹注，營收比重持續提升；此外，台積電拿下驍龍865 5G行動處理器訂單也對營收大進補，在7奈米及其他先進製程產能持續爆棚，預估台積電第4季營收可望年增8.6%。

三星方面，由於市場對於2020年5G手機寄予厚望，使得自有品牌高階4G 手機應用處理器需求成長趨緩，不過高通在三星投片的5G晶片（驍龍 765 及驍龍 765G）於第4季底將陸續出貨，可望填補原本手機處理器下滑的狀況。

另外，三星在5G網通裝置的晶片與高解析度CIS元件接單表現不俗，估計第4季營收相較第3季持平或微幅成長，受惠2018年同期基期較低，因此年增率有19.3％的高成長。

儘管三星第4季表現較先前回溫，但對比台積電亮麗成績仍遜色，三星計畫於2030年前砸133兆韓元來提升半導體業務，一舉超車台積電、坐擁半導體龍頭美夢恐落空。

(中時電子報)