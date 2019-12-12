隨著勇士目前僅拿5勝20敗，位居西區墊底，勇士總教練科爾接受《聖荷西水星報》訪問，提到本季開打之前，勇士還被外界預估是爭冠球隊之一，讓他不禁自嘲，「當我季前聽到有人這樣說，我的感覺是很可笑，我們根本差遠了！」

「不是在柯瑞受傷後，而是更早一段時間，我就清楚本季我們很差，直到柯瑞受傷，大眾才真正了解勇士窘境，」科爾說，「就以我們而言，在柯瑞受傷前，我們少了杜蘭特、克雷湯普生、伊戈達拉與李文斯頓，球隊實力早已大幅下滑。」

「當球季開始前，我還看到有人認為我們可以打進總冠軍賽，我心想，一個堪稱聯盟最佳球員，兩個塑造球隊文化的老將，這3人都離開了，然後還有克雷湯普生的缺席，他是聯盟攻守俱佳球員之一，也在歷史最佳射手之列。」科爾說。

科爾認為，這一切都是因為勇士過去5年闖進總冠軍賽，且3度奪冠產生的「幻覺」，畢竟外界看到柯瑞、卓雷蒙格臨這個組合還在，就感覺勇士仍很強大，實際上卻並非如此，隨著柯瑞左手掌骨骨折，外界才發現勇士確實不再強大了。

「籃球賽是關乎場上5個人的，更在攻守兩端激烈競爭，你必須要有堅強防守，才能成為強隊，」科爾說，「我們正在努力提升防守，但我們的陣容非常、非常、非常年輕，教練必須每天教導他們處理每個細節，這種成長陣痛期難免。」

(中時 )