男人在外拈花惹草，很喜歡將魚水之歡入鏡珍藏欣賞禍根朋友炫耀，不過這些「D槽片」最好要隱藏好，否則可能引爆家庭糾紛。北部地區有位人妻幫

丈夫剛換的手機轉移資料，卻在影片檔裡發現陌生女子與老公滾床激戰的性愛影片，追問下丈夫坦承外遇，醋火中燒的人妻提告影片中2人妨害家庭。

更讓人妻無法忍受的，是丈夫坦承與「小三」從去年開始交往，2人經常在外幽會，而且嘿咻次數多到數不清。

檢警據報調查，被告人夫在外認識「小三」女子開始婚外情，還直接就到「小三」住處幽會，人夫還喜歡在兩人啪啪時，拿起手機將「抓床單」、「握拳」、「嘶吼」的畫面真實記錄下來欣賞。沒想到想要留下欣賞的影片卻在換手機時，被老婆發現曝光。

檢方庭訊時，「小三」辯稱兩人僅發生1次性行為，而且並不知道吳男已婚，但卻說有告知「小三」已婚，檢方認為，從照片就確認2人有「親密」關係，照片日期並非同一天，小三稱只有一次的說法不足採信，最後依通姦罪將人夫及「小三」起訴。

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(中時電子報)