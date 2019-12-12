決戰高雄！韓國瑜任期未滿問鼎大位，許多高雄市民難諒解，一般評估韓在高雄選情不振，重點目標是小輸即贏，再拿北中東部領先優勢彌補；21日罷韓、挺韓遊行聚焦高雄，雙方不約而同拉高動員層次，當天顯然是重要觀測指標，人氣定輸贏。

韓陣營希望複製2012年雙英之戰，「南部小輸、中部領先、北部大贏」勝選模式，當時馬英九在北北基、桃竹苗狂勝蔡英文101萬票，中彰投贏近18萬票，雲嘉南高屏共輸53萬票，加加減減，最後靠著80萬票差距贏得選舉。

蔡英文當年於高雄拿下88萬票，馬英九73萬票，基本盤綠大於藍的高雄去年翻轉，如今韓國瑜被冠上「落跑市長」罵名，普遍評估2020大選高雄又是綠營天下，但韓如能守住8年前藍軍基本盤，縮短票數差距在15萬票內，勝選機會大增。

罷韓遊行醞釀逾半年，原以「Wecare高雄」名義主辦，若限縮在高雄，與射穿雲箭到各地的挺韓號令當然無從比較，但綠營悄悄更名「Wecare台灣」，顯然感受拚場壓力，也升級至全台反韓層次，當天場面互比更顯意義重大。

韓陣營昨首次宣傳遊行，反觀民進黨三番兩次炒活動熱度，分明耿耿於懷，對民調領先的綠營而言，勝選重點在於投票率，遊行要走好幾公里，和搭遊覽車、吃個便當就回家的造勢活動不同，等於預先測試支持者1月11日會不會出門投票。

鋼鐵韓粉動能毋庸置疑，自掏腰包也要到高雄讚聲，然而藍軍觀察重點在於有多少本來挺郭、挺王甚至挺柯的支持者，會為了拉下蔡政府、捍衛中華民國，最終含淚投韓，21日遊行當天能否催動他們上街頭？

韓國瑜出奇招蓋民調，藍綠都廢了手、瞎了眼，選情參考依據失效，罷韓、挺韓遊行雙方各自催人氣，號召範圍擴及外縣市，當天高雄成了大選風向球，尤其屆時離投票日只剩21天，兩場熱度是最真實的街頭民調。

(中時 )