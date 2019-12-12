國民黨今天召開中常會，黨主席吳敦義在會中定調「卡神」楊蕙如是「卡鬼」，與駐日代表謝長廷是害死蘇啟誠的凶手，質疑楊已「畏罪潛逃」出境，指示立法院黨團協助向移民署調閱紀錄，確認卡鬼是否如傳聞出境；吳也質疑蔡政府用1億公帑收買卡鬼豢養網軍。

吳敦義在上周中常會，就指示全黨要全力追查楊蕙如網軍案。今天中常會中，文傳會提出輿情報告，把楊蕙如案列為第一樣，指各界輿情沸騰，民進黨尤其謝系人馬都急於切割，呼籲檢調查明楊的上下游，國民黨務必要求蔡英文總統及行政院長蘇貞昌給交代，要追查到水落石出。

文傳會主委程美華在會後記者會說明，「卡神」楊蕙如網軍案備受矚目，因傳出楊蕙如已出國避風頭，中常委員提出要求，希望立委協助向移民署調閱資料確認，釐清楊是否已經出境逃到國外。吳主席當場指示立法院黨團協助調閱相關紀錄，確認楊蕙如是否如傳聞出境。

與會者則轉述，多位中常委提出楊蕙如已出境，建議向移民署查證。吳敦義直指要稱楊蕙如是「卡鬼」，不是「卡神」，在被檢方起訴後，若真的「畏罪潛逃」出境，移民署是否故意放縱？

與會者說，吳敦義也質疑，蔡政府打選戰花了幾千億，一定會買票，「光是一個卡鬼都用1億公帑來收買」，讓卡鬼豢養網軍，卡鬼與謝長廷就是害死蘇啟誠的凶手。

與會者說，吳敦義也說明10日特地請政策會執行長曾銘宗、副祕書長張顯耀到行政院，要求行政院必須給交代。他也指示立院黨團向移民署調資料確認楊是否已出境，同時了解移民署有無縱放楊出境。

(中時 )