通靈大師江嘉葉。

「卡神」楊蕙如涉嫌養網軍帶風向，甚至遭北檢認證間接造成駐日外交官「蘇啟誠」自殺，然而事發至今，卡神始終沒有出面回應，還傳出人已不在台灣，跑出國了。對此，通靈大師江嘉葉也用通靈發現卡神內心想法。

江嘉葉觀卡神面相，稱楊蕙如臉型方圓、下巴有力、額頭高聳，個性聰明伶俐，意志堅強，毅力強硬，會為達成目標使用各種手段，各種努力去完成，不怕吃苦，努力不懈，額頭高聳又有氣，光芒四射，膽大心細，會成眾人之首，一定會有一個小部隊為她所用。

加上楊蕙如脣形滑潤有氣，能言善道，親和力強，很容易與人短時間內混熟，成為知己，鼻頭有氣有力，財富豐滿，只要流年運到，一定致富，眼神銳利，眼光散放，眼觀四方耳聽八方，對於社會時勢潮流很敏感，很能抓住和運用，只是殺氣重，有可能會因過度狠勁在運弱時摔跟斗。

為了更深入了解卡神，江嘉葉以通靈法術連接她的腦波，感應她的思想，發現目前她腦海裡有恐懼驚慌的氣場，對於目前被追殺圍剿，她認為全是毀謗她、侮辱她，她只是憑她自己的才能智慧努力得來的成就，不懂為何有那麼多無知的人批判她，甚至起訴她，對於很多好友突然與她劃清界線，雖有不滿，但並無深層怨恨，認為他們也是基於時勢被逼不得不如此，只要這波烽火攻擊過了，老娘還是一條龍，還是可以活蹦亂跳任意發揮自己才華於世。

不過江嘉葉也不客氣地稱卡神錯了，因為她目前氣勢和運勢，正在走弱，且會連續很多年，這波社會大眾對她的批判是她的致命傷，很難再起得來，「但擁有的財富，若不奢侈浪費，倒是可供她富裕到老。」

(中時電子報)