謝寒冰搶先開箱文。(圖/摘自韓國瑜FB、謝寒冰YouTube)

韓國瑜2020鋼鐵人必勝選戰夾克開箱文(影/謝寒冰YouTube)

國民黨總統候選人韓國瑜，在新北板橋造勢時，身上穿的「鋼鐵韓」藏青色飛行夾克讓許多韓粉都瘋了！紛紛詢問要去哪可以買到？名嘴謝寒冰11日時搶先開箱，他說這件外套目前還是非賣品，然後他就馬上穿起來，讓許多網友看了狂留言「好羨慕！炫耀文！」

鋼鐵H夾克一亮相後，韓粉詢問度超高，這幾天韓競選辦公室的電話被打爆了，原本不打算對外販售的外套，也讓韓國瑜決定釋出，已再向廠商多訂製1000件外套，將會舉辦一場公益販售活動販售。

謝寒冰搶先發開箱影片，他PO文說「我搶到IRON HAN的夾克欸！快來看開箱文喔^_^」他並且開直播穿上，讓許多韓粉看了超羨慕，紛紛留言「哇～炫耀文直播」、「可惡的開箱文，讓人忌妒又羨慕！」、「冰哥太過分了」、「你怎麼拿到的?」、「搶劫！把夾克交出來」。

謝寒冰說這件衣服起先是有熱心人做給國民黨，在三重大團結造勢活動時穿的，沒想到之後造成轟動，結果他聽王淺秋說已經再三拜託廠商趕工1000件，因為他們也聽到很多人表示想要在12/21大遊行穿出來。

韓辦飛行夾克首曝光！隱喻雄鷹展翅高飛 (影/中天新聞)

(中時電子報)