台灣原住民族文化園區舉行「卡那卡那富族」部落傳統家屋竣工儀式，部落耆老帶領族人祭祖祈福，並歡唱傳統歌舞。（潘建志攝）

台灣原住民族文化園區舉行「卡那卡那富族」部落傳統家屋竣工儀式，部落耆老帶領族人祭祖祈福，並歡唱傳統歌舞。（潘建志攝）

台灣原住民族文化園區「卡那卡那富族」部落傳統家屋竣工，11日舉辦祈福儀式，部落耆老帶領族人祭祖祈福，並歡唱傳統歌舞。居住在高雄那瑪夏鄉的卡那卡那富族僅300多人，部落已有80年未建傳統家屋，親眼見到傳統家屋再立起非常感動。

卡那卡那富族原本被歸畫為「鄒族」，但分隔在玉山南北，語言差異甚大，起源傳說、祭典儀式及傳統社會結構均不同，2014年正式獨立正名。卡那卡那富因人數少，和布農族生活在一起，多已轉說布農語，傳統語言文化流失嚴重。

卡那卡那富族傳統家屋竣工後，園區已有79座原住民傳統家屋。原發中心主任曾智勇說，因部落已有80年不曾興建傳統家屋，因此只能以日本學者千千岩助太郎的研究資料為範本，和耆老討論由印象中的家屋來修正，來回修改了好幾次。

在搭建工程時，完成一部分後就請耆老來檢驗，看是否符合傳統建築，希望以最原始、完整及堅固樣貌呈現，前後花了近1年時間終於完成。除了硬體外，園區也到部落田調編了傳統歌舞，由歌舞館舞者練跳，保存軟體文化。

74歲的余瑞明說，他2、3歲時曾看過傳統家屋，後來就沒見過了。傳統家屋以五節芒製作屋頂、倉庫、床、圍籬等，搭配木材建築，房屋內有起居室、臥室、廚房等空間，在文化園區看到傳統家屋再被搭建起，非常開心。

(中時 )