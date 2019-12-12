遠東航空即將於本月下旬再引進2架ATR新機，機隊編制增至8架規模，爲慶祝新機加入，同時感謝國人一年來對遠航的支持，遠航官網及APP特於歲末推出感恩迎新優惠促銷價，兩人同行國內航線下殺5折起，比秋冬補助還要殺，冬遊離島正是時候！

秋冬補助進入倒數，申請期間剩下不到一個月，享優惠不用等到雙十二，遠航推出暖冬貼心超殺價，國內線機票最低五折起，讓國人荷包激省輕鬆出遊無負擔；以松山往返澎湖為例，兩人成行每人只要優惠價2,148元，兩人出遊就省了3,864元，秋冬補助還有離島加碼，住宿兩晚最高省5,864元，冬季澎湖的海鮮最肥美，金門也有高粱酸白菜，來個火鍋圍爐正是時候。

此外，第二波農曆春節離島加班機將於12月17日晚上六點至八點開放訂位，遠東航空共加開八個航班往返金門與澎湖，提供超過1,300個座位服務離島鄉親，歡迎旅客搭乘遠航回家過年。

迎接2020年，遠東航空在國內航線投入更多運能，北中南出發往返澎湖、金門以ATR新機隊為主力，航班增加、班次更加密集，每日有33個航班服務往返離島的旅客，自第二季開始更增加到42個航班，逢週末及連續假期將彈性採用MD機型增加運能以服務旅客，天天提供超過3,000個機位，360天前就可以訂位，加入會員還可以累積點數抵扣機票，2020年遠航天天陪你飛。

此次專案促銷價適用開票日期／出發日期：2019／12／10-2020／01／21，限官網與APP購買。

(工商 )