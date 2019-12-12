「如果兒童劇團」演出《媽媽咪噢》要為北門地區民眾帶來不一樣的耶誕佳節！（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

台南今年耶誕很不一樣！繼上周荷蘭美聲Martin Hurkens（馬丁．賀肯斯）在新營文化中心加場演出畫下完美句點，也為「2020台南耶誕跨年系列活動」成功打響第一炮，本周末登場的「耶誕市集親子音樂劇場」，台南市長黃偉哲請來「如果兒童劇團」演出《媽媽咪噢》要為北門地區民眾帶來不一樣的耶誕佳節！

台南市為期一個月的2020台南耶誕跨年系列活動陸續登場，表演型態多元豐富，從荷蘭美聲、兒童表演藝術、青少年流行音樂，到庶民日常文化，滿足各年齡層需求；演出範圍更涵蓋溪北、溪南地區。

黃偉哲表示，市府運用有限資源，結合耶誕節及跨年活動，推出為期1個月的2020台南耶誕跨年系列活動。除了與市民同樂，也帶來觀光客，促進地方經濟。市府團隊致力於提昇活動效益，創造偶像經濟，利用這次機會全力以赴，推廣台南最優質農特產品、美食小吃，讓全台灣、甚至全世界的朋友，都能夠享受台灣之美、盡情感受台南的美好。

「2020台南耶誕跨年系列活動-耶誕市集親子音樂劇場」14、15日將於蕭壟文化園區舉辦，除了14日下午四點到五點有「如果兒童劇團」帶來的《媽媽咪噢》，14日、15日上午10點至下午九點還有浪漫燈飾、耶誕市集、旋轉木馬等親子活動。黃偉哲將親自於13日進行啟燈儀式。

(中時 )