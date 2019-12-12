年關將至，尾牙場成為兵家必爭之地，綜藝大哥大張菲11日透過經紀人透露八度接下鴻海尾牙，結束《綜藝菲常讚》主持的他生活依舊精采，他近期忙著拍手遊廣告，12月底有機會再以新面貌現身螢光幕。除了張菲，擅長模仿的郭子乾，近日收獲也不少，今年接下15到20場尾牙，近日剛一人分飾3角，完成《明星三缺一》廣告，可說荷包賺滿滿。

郭子乾模仿功力一向扎實，不管詮釋國民黨總統候選人韓國瑜，還是企業家郭台銘、柯文哲等都入木三分，最近一次在青年論壇還與韓國瑜夫人李佳芬同台，兩人互動逗趣。這一次廣告合作是經紀人主動提案，為了搭配遊戲角色，郭子乾還以不同角色揣摩麻將用語，帶給粉絲最開心的體驗。

郭子乾扮「柯蚊哲」相當神似。（經紀人提供）

經紀人笑稱，前陣子各黨選副手，網友還開玩笑挑郭子乾最好，因為只要看到他出現，就代表滿滿歡樂。至於未來是否可能參政，郭子乾篤定表示：「我絕對不可能去參選，會一直專心表演，挑戰不同的模仿秀。」他笑得肯定，「我們是永遠的在野黨，用表演去諷刺各種時事，帶給觀眾快樂。」

談到今年綜藝圈尾牙收入，不免俗就必須提到尾牙加春酒破百場的沈玉琳，他近日對外透露，今年光尾牙就80幾場，但他笑稱自己薄利多銷，「我們就是俗又大碗，來者不拒，錢來就幹！」

(中時 )