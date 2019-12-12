有線電視授權金爭議修，不但調處案量飆高，現在還有10件調處案正在進行中，消費者隨時都要擔心可能斷訊。NCC已經正式拍板《有線廣播電視法》部分條文修正草案，包括將調處案從溝通時間無上限，改為4＋1個月，以及首度引進仲裁制，最長不可拖過7個月。

NCC統計，自2016年1月《有廣法》增訂調處申請的內容後，到今年11月止，總共受理了96件調處案，光是今年就超過40件。但是，調處目前沒有處理時間的上限，NCC更沒有任何強制方法解決問題，導致調處無法有效即時處理有線電視系統商和代理商的爭議。

同時，考慮到系統商和代理商的授權條件爭議，涉及高度複雜度及專業性，為維護訂戶的收視權益，及維護有線電視上下游產業的健全發展，因此引進有線電視專屬的仲裁機制。

條文內的仲裁機制，參考國內勞資爭議處理法、美國職棒大聯盟及加拿大CRTC仲裁制度，尋求ADR（訴訟外爭議解決機制）的仲裁機制來協助處理，降低雙方訴訟成本及加速處理程序，修正重點包含：明訂調處期限、新增仲裁機制及適用條件、仲裁程序與效力，和仲裁委員會的組成等相關規定。

修正草案明定，調處案未來必須在3個月內作成結果，必要時可延長1個月，每案只能延長一次；調處不成，申請仲裁後，仲裁委員會必須在20天內組成，並於3個月內做成仲裁判斷書，必要時可延長3個月，以一次為限，也就是說，仲裁案最長將在申請後7個月內結束。

NCC官員表示，調處若沒有共識，接下來有四種方式：一是提出有說服力的新事證，開啟新一輪調處；二是直接走民事訴訟途徑，至少要兩年；第三是雙方合意提出仲裁；第四，如果雙方沒有申請仲裁，NCC也可依照是否影響公共利益、訂戶權益、市場公平競爭等理由，主動送仲裁。

官員舉例，如訂戶不滿頻道被斷訊、權益受損，或是比如代表「言論自由管道、民主社會基石」新聞頻道被斷訊，恐影響公共利益等，依照上述標準，目前糾結已久的案件，仲裁制度上路後，都有直接送仲裁的機會。

(中時 )