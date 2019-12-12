美眾議院外交委員會亞太小組會在國際人權日當天召開聽證會上，對於北京強烈抗議美國會連續通過香港、新疆2項法案，並威脅對不受歡迎的美國議員拒絕核發簽證，美眾議員反嗆說，歡迎將他列入黑名單，他將為此備感榮幸。

據《美國之音》報導，這次聽證會以「中國特色的威權主義：政治和宗教自由在中國所面臨的挑戰」為題，聚焦新疆、西藏和香港人權現況。而美國會近來接連通過香港與新疆相關法案，引發北京抗議並威脅進行反制。眾議院外交委員會亞太小組委員會主席舍爾曼(Brad Sherman)在聽證會上說：「聲明一下，如果中國政府有在聽這場聽證會的話，我希望你們可以把我列入黑名單，我會很榮幸。」

坐在一旁的眾議員約霍(Ted Yoho)亦應聲附合，舍爾曼說：「很好，還有約霍議員也願意」，他接著說：「我想和所有國家相處，但當有人或某個國家打電話到我辦公室，說我不能和台灣會面。拜託！免談！」

約霍眾議員會後接受採訪時說：「他們是誰？可以這麼指使我？我是美國國會議員，是個自由的美國公民，我竟然不能做我想做的事。」他說：「報紙已經登了，（中國說）香港抗議的原因是受美國政治影響，裡面提到了舒默（Chuck Schumer）、魯比奧（Marco Rubio)佩洛西（Nancy Pelosi）、我和麥考爾（Mike McCaul）。因為我們激怒了他們，因為我們堅持這個國家所相信的，反抗他們。」

報導說，美國眾議院通過涉疆法案不到一個星期後，大陸新疆自治區官員召開記者會，宣佈新疆再教育營所有學員已「全部結業」，未來學員可「自主選擇、來去自由」。

共和黨眾議員佩里(Scott Perry)表示，希望瞭解更多的資訊，由於中國大陸在資訊上不是非常公開，很多的資訊都令人困擾。

約霍則表示，美國會推出有制裁中共官員等內容的法案，其目的是為了試圖改變中共政府的行為，如果沒有效果的話，國會下一步的行動將是推動行政部門落實法案中的制裁專案。

(中時電子報)