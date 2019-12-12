潘嘉麗近來推出全新單曲《POSE》，她大方秀出性感的好身材，被問及另一半看到是否會不開心？她直言這是工作，若是對方阻止她就會選擇分手，她透露私底下不是性感型的女生，較愛穿舒適、寬鬆的運動服裝。

談到擇偶條件，她表示之前的男朋友年紀都比她小，「但最多就是差兩歲，重點是看起來還是要比我大，我爸媽也沒有催婚，因為妹妹已經結婚，媽媽只會透過妹妹詢問我的感情狀況還好嗎」，還曾問妹妹說「姊姊是不是直的？」父母是很開放。

潘嘉麗身高160公分，體重42公斤，相當窈窕，她表示過去因新陳代謝出狀況，一度胖到58公斤，連利菁看到她頻問「最近吃很好喔？」隨後她開始上健身房運動、吃代餐卻都瘦不下來，她最後自暴自棄恢復正常飲食，反而體重就開始下降，花了半年內就瘦回原本的身材，她現在為把胃養小，特別注意不吃超過手掌的分量，「利用少量多餐的方式不讓自己餓到，早上會喝防彈咖啡讓自己更有精神。」

(中時 )