美國聯邦準備理事會（Fed）11日起召開為期兩天的會議，這也是今年最後一次決策會議。一如外界預期決定維持利率不變，決定將基準利率目標區間維持在1.5%至1.75%。Fed也暗示，由於通膨率持續低迷，可能到2020年美國總統大選前，都不會採取任何行動。消息一出，華爾街股市終場以小漲作收。

在2018年經歷4次升息後，聯準會今年以來已降息3次，藉此保護美國經濟免受貿易紛爭及全球成長放緩影響，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）先前也暗示短期內將不會再降息。

另據6日出爐的經濟數據，美國11月新增就業遠遠超乎預期，雇主對勞動市場需求恐開始消退的疑慮也有下降趨勢。

此消息面一出，華爾街股市終場以小漲作收！道瓊工業指數終場上漲29.58點，或0.11%，收在27911.30點。標準普爾500指數上漲9.11點，或0.29%，收在3141.63點；那斯達克指數上漲37.87點，或0.44%，收在8654.05點。

(中時電子報)